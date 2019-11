Anvers reste invaincu, Liège sans victoire

Anvers s’est imposé vendredi soir à la Lotto Arena face à Alost (81-69) pour le compte de la huitième journée de l’Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Quatrième victoire en autant de rencontres pour les Giants d’Anvers qui sont venus à bout d’Alost samedi soir à la maison. Après un premier quart complètement à l’avantage des Anversois (22-10), Alost a trouvé les armes pour répondre et revenir dans la rencontre (34-35 à la pause et 55-54 après trente minutes). Dans le dernier acte, les Anversois ont profité des nombreuses fautes pour convertir plusieurs lancers francs et faire la différence au cours des dix dernières minutes (81-69). Une victoire qui permet aux Giants d’Anvers de rester invaincus. Côté alostois, le bilan est à l’équilibre avec trois victoires pour trois défaites.

Dans l’autre match de la soirée, le Brussels est allé s’imposer sur le terrain de Liège (66-87). Une rencontre qui s’est jouée au retour des vestiaires. Après une première mi-temps au coude à coude (38-36), les joueurs de Serge Crevecœur, le coach bruxellois, ont fait la différence au cours de la deuxième mi-temps qu’ils ont remporté 28-51. Le Brussels enregistre son troisième succès de la saison en sept sorties alors que Liège, toujours privé de ses joueurs étrangers, concède une sixième défaite en autant de rencontres.