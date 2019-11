Jürgen Klinsmann revient en Bundesliga, au Hertha Berlin

Le Hertha Berlin a confirmé vendredi le retour du champion du monde allemand Jürgen Klinsmann en Bundesliga après dix ans d’absence. Le tacticien de 55 ans rejoint, en effet, le comité consultatif du club de la capitale.

«Je suis heureux de participer au projet de football le plus passionnant d’Europe», a déclaré Klinsmann sur le site internet de la formation allemande. «Je suis convaincu qu’avec mon expérience et mon réseau, je peux apporter quelque chose qui fera de ce partenariat un succès.»

L’entrepreneur allemand Lars Windhorst, résident à Londres, a acheté des parts à travers sa société au Hertha Berlin plus tôt cette année à hauteur de 37,5%, augmentant sa participation vendredi à 49,9%. Cela reste inférieur à la règle dite des «50% + 1» qui empêche les investisseurs extérieurs d’obtenir des participations majoritaires dans des clubs allemands. Il est donc en droit de nommer quatre des neuf membres du conseil consultatif. Il a ainsi décidé de faire confiance à Klinsmann, membre de longue date du club qui est soutenu également par son père. Le gardien de but Jonathan Klinsmann, fils de l’ancien buteur de Tottenham, est aussi passé dans la capitale entre 2017 et 2019.

À 55 ans, Klinsmann a entraîné l’équipe nationale de l’Allemagne entre 2004 et 2006, menant son pays à la troisième place de la Coupe du monde 2006 organisée sur ses terres. Il a ensuite coaché le Bayern Munich de janvier 2008 à avril 2009, sans grand succès. Nommé sélectionneur des États-Unis en 2011, Klinsmann a quitté l’Amérique du Nord après cinq ans de service en 2016.