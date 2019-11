VIDÉO | Que va devenir la palissade de la Cathédrale?

Pour le démontage de la grande grue de la cathédrale de Tournai, la palissade didactique entourant le chantier avait été (en partie) démontée. Elle sera remise en place, mais peut être plus tout à fait de la même manière…

Si la palissade a été démontée du côté du transept de la Cathédrale, c’était pour permettre le démontage de la grande grue (de 90 mètres de hauteur) qui a débuté lundi dernier. Dès mercredi, l’on pouvait déjà jouir d’une vue bien dégagée sur les cinq clochers. Comme cela avait été annoncé, en tout début de semaine prochaine, aura lieu le démontage de la base en béton sur laquelle reposait l’engin à l’angle de la tour Saint-Jean et de l’abside du transept nord.

Pour rappel, cette ultime étape clôture le chantier du transept et de ses cinq tours et annonce la troisième phase du chantier qui se concentrera, dans les années à venir, sur l’intérieur de la Cathédrale dans le cadre de la prolongation de l’accord cadre 2017/2021. Quant à la restauration du chœur gothique, elle ne devrait pas être réalisée avant 5 ans, quand la Province disposera du budget nécessaire pour cette opération.

D’où la question de savoir si la palissade didactique qui avait été mise en place pour protéger le chantier tout en informant les visiteurs (notamment) sur cet important chantier ainsi que sur les richesses patrimoniales du monument, resterait en place.

Manifestement, la réponse est oui mais il est vraisemblable qu’elle adoptera à l’avenir une autre configuration afin d’ouvrir davantage la vue sur la partie restaurée de Notre-Dame. Une disposition qui devrait toutefois préserver le fil de l’histoire exposée sur cette palissade. Cela se discutera et se décidera lors de prochaines réunions programmées entre l’entreprise chargée du chantier (Monument Hainaut), le propriétaire de l’édifice (la Province de Hainaut) et la Ville. D’ici là, la palissage - d’une longueur de 100 m. et haute de trois mètres - devrait retrouver la configuration qu’on lui connaît depuis juillet 2013. Provisoirement…