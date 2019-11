Les Belges jugent le système fiscal plutôt inégalitaire

Une majorité de Belges estime que les grandes entreprises et les plus hauts revenus, au contraire des PME et des classes moyennes, ne contribuent pas assez à l’impôt.

C’est ce qui ressort d’un sondage Ipsos réalisé à la demande du CNCD-11.11.11, en partenariat avec la RTBF et La Libre Belgique.

Pour 76% des sondés, les grandes entreprises ne contribuent pas suffisamment à l’impôt. Le contraste est saisissant avec les autres catégories de contribuables: à peine 1% juge que les salariés contribuent trop peu à l’impôt, un chiffre qui atteint 3% pour les retraités, 8% pour les petites entreprises et 13% pour les indépendants, souligne vendredi le CNCD-11.11.11.

Plus généralement, les Belges ont le sentiment que le système fiscal du pays est plutôt inégalitaire, et ce sentiment est partagé des deux côtés de la frontière linguistique.

Quelles solutions?

Face à ce constat, une série de propositions fiscales ont été soumises aux répondants.

Une large majorité d’entre eux (68,3%) se dit favorable à une taxation unitaire des multinationales, qui consisterait à répartir le bénéfice imposable des multinationales entre les pays selon des critères objectifs.

De façon similaire, la population soutient l’idée d’une taxe de 3% sur le chiffre d’affaires des GAFA (les géants du net que sont Google, Amazon, Facebook, Apple), telle que celle imposée par la France. Près de quatre Belges sur cinq (76,7%) estiment d’ailleurs que les autres pays européens devraient faire la même chose.

Le sondage, réalisé auprès d’un échantillon de 1.000 personnes, révèle encore que 73% des Belges sont favorables à l’instauration d’un impôt européen de 1% sur les patrimoines supérieurs à 1 million d’euros.

Plus généralement, 72% des Belges soutiennent l’idée de taxer moins les revenus du travail, en particulier des plus faibles revenus, et de davantage imposer les revenus du capital, la pollution environnementale et les plus hauts revenus.