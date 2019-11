Meghan et Harry: hommage aux vétérans avant un congé de six semaines

Six semaines de congé: on en rêverait! Pour le duc et la duchesse de Sussex c’est évidemment possible. Meghan et Harry s’envoleront effectivement pour les États-Unis à la fin du mois de novembre avec leur fil, Archie et ne reviendront au Royaume-Uni qu’à la fin du mois de décembre pour célébrer Noël avec la reine.

Mais avant les vacances pour échapper au tumulte de la presse à scandales, Meghan et Harry ont célébré «Remembrance Day» au Field of Remembrance à Westminster. Chaque année, une cérémonie rendant hommage aux combattants morts pour la Grande-Bretagne lors de la Première Guerre mondiale se tient à l’abbaye de Westminster et, pour la première fois, Meghan Markle a pris part à la cérémonie.

Dans un long manteau bleu nuit et coiffée d’un bibi à voilette signé du maître Philip Treacy, elle affichait un air très solennel au moment de se recueillir devant le monument érigé en l’honneur des soldats morts au combat.

Par la suite, elle n’a pas manqué de saluer la foule et de sourire à toutes les personnes qui avaient fait le déplacement.

Lundi 11 novembre, le couple participera très certainement aux autres cérémonies d’hommage avant de préparer leur voyage aux États-Unis. En effet, Meghan et Harry ont prévu de faire une pause de six semaines sur les terres natales de la duchesse. Harcelée par la presse, Meghan a exprimé le besoin de souffler un peu.

le couple devrait donc passer les fêtes de Thanksgiving sur le sol américain et revenir pour les fêtes de Noël auprès de la reine comme le veut la tradition.