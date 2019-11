Fuite de gaz sur un chantier à Uccle: aucune évacuation n’a été nécessaire

Les pompiers sont intervenus vendredi vers 11h20 sur un chantier à Uccle, situé rue Egide Van Ophem, pour une fuite de gaz basse pression, a indiqué en début d’après-midi Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Il n’y a pas eu de blessé. Aucune évacuation n’a été nécessaire.

Des techniciens de Sibelga, le gestionnaire des réseaux gaz et électricité à Bruxelles, ont été chargés de couper les vannes en amont et en aval de la fuite, puis de colmater le conduit en cause.

Vers 14h00, l’intervention touchait à sa fin.