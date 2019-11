Elias Cobbaut, invité surprise d’une liste de 29 Diables convoqués par Martinez pour affronter la Russie et Chypre

Le sélectionneur fédéral a dévoilé ce vendredi la liste des joueurs appelés à défendre les couleurs des Diables rouges lors des deux derniers matches qualificatifs pour l’Euro 2020.

Déjà qualifiée pour le prochain championnat d’Europe depuis sa plantureuse victoire (9-0) obtenue contre Saint-Marin début octobre, l’équipe nationale belge s’est donné encore un objectif: terminer l’épreuve des qualifications avec le maximum de points.

Pour ce faire, les Diables rouges devront aller gagner en Russie le samedi 16 novembre prochain, avant de prendre la mesure de Chypre, au Heysel, dans le cadre de l’ultime rencontre comptant pour cette phase qualificative. Ce sera le mardi 19 novembre.

Elias Cobbaut, surprise du chef Martinez

Avec 29 joueurs, Roberto Martinez a opté une nouvelle fois pour une sélection très large. Parmi ces 29 Diables, le nom d’un nouveau venu a retenu toutes les attentions: Elias Cobbaut. Roberto Martinez a expliqué son choix: «Il possède un profil [d’ailier défensif] dont nous avons besoin dans l’équipe. (...) La saison dernière, l’Euro U-21 a été un moment clé pour lui. Avec son club, il ne cesse de grandir.»

On note par ailleurs les nouvelles sélections de Brandon Mechele, Yari Verschaeren et Maxime Lestienne, ainsi que les retours de Leandro Trossard et Jason Denayer.

Au niveau des absents, Kon Casteels, Thomas Meunier et Jan Vertonghen sont indisponibles. Vincent Kompany n’est pas repris, au même itre que Christian Kabasele. Les jeunes Zinho Vanheusden et Dodi Lukebakio, régulièrement cités par les observateurs comme possibles Diables, devront pour leur part attendre encore un peu avant de revêtir le maillot national.

Huit représentants de D1A

Sur les 29 joueurs sélectionnés, on notera enfin que huit proviennent du championnat belge, dont la moitié sont issus du noyau anderlechtois!

Outre Cobbaut, on retrouve ainsi Hendrik Van Crombrugge, Nacer Chadli et Yari Verschaeren pour représenter les Mauves. Mechele, Simon Mignolet et Hans Vanaken représentent, eux, le Club Bruges, actuel leader de la compétition domestique, tandis que Maxime Lestienne, buteur héroïque pour le Standard en Europa League jeudi soir, est donc lui aussi rappelé.