SONDAGE | Nouveau maillot et nouveau logo pour les Diables rouges: donnez votre avis!

L’Union belge de football a présenté sa nouvelle identité visuelle cette semaine: un nouveau logo qui se veut plus moderne, en attendant le nouveau maillot, annoncé pour le 19 novembre contre Chypre.

C’est désormais officiel! Jeudi, les instances dirigeantes du football belge ont présenté leur plan de développement, accompagné notamment par le remplacement du logo de la fédération.

Il y a quelques mois, ce nouveau logo avait fuité sur le site spécialisé Footy Headlines.

À cette occasion, le collectif des groupes de supporters de l’équipe nationale, «Belgian Fans», avait vivement réagi: « En touchant au blason, on touche à une partie de notre identité. Les supporters n’ont pas été concertés pour ce changement et nous souhaitons nous y opposer.»

Une pétition réunissant quelques milliers de signataires avait même été lancée par le collectif.

Un maillot qui va laisser… des traces

Footy Headlines La fédération s’apprête également à dévoiler le nouveau maillot que porteront désormais les équipes nationales belges et, plus précisément, les Diables rouges lors de l’Euro 2020. Eden Hazard et ses coéquipiers étrenneront d’ailleurs ce nouveau maillot face à Chypre le 19 novembre prochain, à l’occasion du 10e et dernier match qualificatif pour l’événement.

Si la présentation officielle n’a pas encore eu lieu, le maillot a toutefois fuité sur les réseaux sociaux, sur le site Footy Headlines ainsi que notamment après qu’un magasin de sport anversois ait affublé l’un de ses mannequins de la précieuse tunique

Conçu par Adidas, le maillot – dont une version légèrement modifiée entre-temps avait également fuité – présente un design audacieux, qui risque là encore de faire polémique auprès de certains supporters….

