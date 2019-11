L’AB va-t-elle s’installer au Théâtre Américain de l’Expo 58?

Le gouvernement flamand veut acquérir le Théâtre Américain au Heysel: une collaboration avec l’AB est dans l’air pour le gérer et l’exploiter. Mais la Ville aussi aimerait racheter les murs.

Le gouvernement flamand veut acquérir aussi vite que possible le Théâtre Américain situé que le plateau du Heysel et entend collaborer avec l’Ancienne Belgique (AB) pour le gérer et l’exploiter, a indiqué le ministre-président flamand Jan Jambon, interrogé au sujet de ce dossier par plusieurs députés flamands, en commission culture du parlement flamand.

D’autres partenaires, comme la Ville de Bruxelles ou d’autres organisations intéressées, peuvent entrer dans la danse, mais il en faut un qui exerce la responsabilité finale, a dit en substance Jambon (N-VA), privilégiant la piste de l’AB, dotée, selon lui, d’une bonne expertise pour ce faire.

Le ministre-président flamand a précisé qu’il entamerait des discussions avec la Régie des Bâtiments sur laquelle il exerçait la tutelle lors de son mandat au gouvernement fédéral, dès que celui-ci sera mis en place.

De son côté, la Ville de Bruxelles, déjà propriétaire du terrain sur lequel est implanté le Théâtre Américain, héritage de l’Expo universelle de 1958, tente, en vain, de racheter le complexe depuis 2010. Elle envisage de son côté d’y créer un pôle culturel bruxellois bilingue.