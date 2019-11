Taverne au pub, la Premier League par la petite lucarne: Liverpool - Manchester City, deux taureaux dans la même prairie

Bruno Taverne, M. Foot anglais de VOOSport, nous livre son regard sur la Premier League.

Pour qu’une seule rencontre éclipse une compétition comme la Ligue des Champions, il faut que cela soit «The game».

Et c’est exactement ce que nous promet la Premier League ce week-end avec le déplacement de Manchester City à Anfield. Genk a déserté le vestiaire visiteur sans faire de dégâts. Même la pelouse est restée intacte.

Les esprits anglais étaient ailleurs mardi dernier. Car au menu de ce dimanche, c’est un concentré d’intelligence, d’intégration de la force et de l’espace qui débarquent. Tout cela à hauteur de gazon, et déposé sur quelques crampons à peine.

Il y a un véritable manque à être champion d’Angleterre, du côté de Liverpool.

Trente ans sans titre! Un siècle pour les Anciens!

On peut être champion de tout et se sentir pourtant en arrêt face à un tel silence.

Ne dit-on pas que la plus coûteuse des dépenses c’est la perte de temps? Durant cette longue période, Manchester City a signé quatre titres.

La saison dernière ce double affrontement fut déterminant pour l’attribution du titre à Manchester City.

Un point sur six pour les Reds et une affaire de millimètre. Gardons les avancées du VAR pour cette saison.

Pour Liverpool, l’ennemi ancestral c’est Manchester United mais les Red Devils broutent un gazon maudit en ce moment. Ils ne sont plus assez solides pour entrer dans l’arène et la course au titre.

Guardiola est donc le bienvenu à Anfield Road. Il n’y a jamais gagné avec Manchester City.

Même City n’a plus gagné à Anfield depuis 2003, et cela, toutes compétitions confondues.

Est-ce rassurant pour autant?

Une seule défaite la saison dernière, 97 points au final, la meilleure défense du pays et tout cela pour laisser filer City vers le titre. Liverpool n’a perdu qu’une seule rencontre sur les cinquante derniers matches de championnat. C’était le 3 janvier dernier lors de cette défaite, deux buts à un face aux Citizens.

Une seule défaite en championnat sur une année civile et cependant toujours bloqué en salle d’attente.

Deux puissances face à face ce dimanche et un enclos teinté de rouge pour cerner les débats.

Malheur au vaincu, surtout si c’est le football.

Cette rencontre est tellement attendue qu’aucune excuse ne pourra être invoquée. Même pas l’arbitrage car c’est Monsieur Michael Oliver qui prendra l’habit de lumière pour gérer les coups de têtes trop lourdes.

Jurgen Klopp et Pep Guardiola se sont rencontrés à 17 reprises.

Aucun entraineur au monde ne totalise autant de victoires face à Guardiola que Klopp (8).

L’heure de la revanche a donc sonné!

Oui, mais pour qui?