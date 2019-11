VIDÉOS | Lestienne libère Sclessin contre Francfort: «Je ne me suis pas encore fait pardonner»

Auteur du but victorieux contre Francfort, Maxime Lestienne était naturellement aux anges lors du coup de siffler final, à l’inverse de l’entraîneur allemand furieux sur ses joueurs et l’arbitrage.

Auteur du but libérateur, Maxime Lestienne était aux anges à l’issue de la rencontre: «On a gagné, je suis content. Je ne me suis pas encore fait pardonner toutes mes occasions ratées de la semaine passée (NDLR: à Gand) et les semaines avant, mais voilà, aujourd’hui je suis content, surtout pour la victoire, pour les supporters, l’ambiance, ça fait du bien.»

Le but de Lestienne qui donne la victoire à la 94e