Europa League: Séville qualifié, la Lazio en danger

La Lazio est au bord de l’élimination en Europa League après sa nouvelle défaite contre le Celtic Glasgow (2-1), qui est lui qualifié pour les 16es de finale, comme le Séville FC.

Le club andalou du Séville FC a poursuivi son carton plein (12 pts) avec une démonstration logique face aux Luxembourgeois de Dudelange (5-2) qui lui offre sa qualification pour les 16es de finale et lui assure même la première place du groupe A.

Fin du match à Luxembourg et victoire ?? Qualifié pour les 1/16 de la @EuropaLeague ! F91 Dudelange - #SevillaFC 2-5 #UEL #WeareSevilla #vamosmiSevilla pic.twitter.com/3D23Ay1OKJ

Un succès signé de deux joueurs peu utilisés cette saison, avec un triplé de Munir El Haddadi et deux buts de Munas Dabbur, ses premiers avec le club andalou. Arrivé cet été en provenance de Salzbourg, l’attaquant israélien n’a même toujours pas joué la moindre minute en Liga. Il s’offre en attendant un bol d’air en C3, sa compétition fétiche avec 8 buts inscrits en 10 matches la saison dernière.

La Lazio en mauvais point

Déjà battue à l’aller à Glasgow, la Lazio s’est encore inclinée jeudi au Stadio Olimpico contre le Celtic (2-1) en offrant deux buts. Trois points qui permettent aux Bhoys de se qualifier pour les 16es de finale avec 7 points d’avance sur les Romains (3e).

Lazio 1 - 2 Celtic 💪🏽 ready for the next stage. #LAZCEL #LazioCeltic #celtic #uefa #EuropaLeague pic.twitter.com/XuKdm42faU