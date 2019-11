Belges à l’étranger: large victoire pour Alkmaar et Wuytens, Dudelange et ses Belges battus par Séville

Diverses fortunes ce soir pour les Belges qui sont engagés en Europa League.

Stijn Wuytens a participé à la large victoire d’Alkmaar à Astana (0-5) dans le cadre de la 4e journée de l’Europa League de football. En attendant l’issue du match Manchester United/Partizan, la formation néerlandaise prend la tête du Groupe L avec 8 points, un de plus que les Mancunians et quatre par rapport au club de Belgrade. Astana, qui a subi quatre défaites, est dernier.

La colonie belge de Dudelange s’est inclinée face au FC Séville (2-5), qui a le maximum des points. Mohamed Bouchouari, Antoine Bernier, Kobe Cools et Charles Morren ont joué l’intégralité de la rencontre. Sabir Bougrine a été remplacé à la mi-temps (46e). Danel Sinani a signé un doublé pour l’équipe de Bertrand Crasson (69e, 80e) sur des assists de Bouchouari et Bernier. Mais à ce moment-là, les Sévillans avaient déjà trompé Jonathan Joubert à cinq reprises par Munas Dabbur (17e, 36e), et Munir El Hddadi (27e, 33e, 67e). Dudelange (3 points) est dernier du Groupe A avec un point de moins qu’Apoel et Qarabag. Le club chypriote est deuxième parce qu’il s’est imposé 2-1 et qu’il avait partagé l’enjeu à l’aller (2-2).

Sans Silvio Proto et Jordan Lukaku, la Lazio s’est une nouvelle fois inclinée après avoir ouvert la marque. Ciro Immobile (7e, 1-0) a lancé les Romains mais le Celtic a renversé la situation par James Forrest (38e, 1-1) et Olivier Ntcham (90e+5, 1-2). Le club de Glasgow (10 points) est donc le premier qualifié du Groupe E.

Vainqueur de Rennes (1-0), le CFR Cluj (9 points) est bien parti pour l’accompagner. Il faudrait un miracle pour que La La Lazio (3) devance la formation roumaine et Rennes (1) reste éliminé.