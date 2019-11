Un nouveau musée d’art abstrait ouvrira dimanche

Le nouveau musée d’art abstrait de Jette, situé rue Esseghem à côté du musée René Magritte, dévoilé ce jeudi après-midi, ouvrira dimanche à 10h00 ses portes au public. Plus de 220 œuvres sont exposées. Elles retracent l’histoire de l’abstraction en Belgique depuis le début du XXème siècle jusqu’à nos jours.

Ce musée s’étend sur 600 m2 et trois niveaux. Il est logé dans une maison de maître de la fin du XIXème siècle qui a été rénovée. Le ministre bruxellois Sven Gatz, chargé entre autres de l’Image de Bruxelles, a fait remarquer qu’il occupait une place de choix dans le paysage culturel de la ville, entre l’Atomium qui rappelle l’Expo 58 et le nouveau musée d’art contemporain Kanal – Centre Pompidou.

Ce sont au total quelque 750 œuvres de 150 artistes qui sont prêtées par le collectionneur privé André Garitte au musée. «Il a commencé sa collection dans ses trente ans et il l’a alimenté pendant plus de 30 ans», raconte Chloé Thibault, chargée de projet pour le musée. «Il a visité des ateliers d’artistes dans toute la Belgique. Certains de ces artistes ont été très peu médiatisés. On a aussi des grands noms comme Pol Bury.» Le bourgmestre de Jette Hervé Doyen a félicité cette volonté de partager la culture.

«On montre les pionniers de l’abstraction dans les années 20, dont ceux qui ont côtoyé Magritte dans sa période abstraite et on passe au renouveau de l’abstraction après la 2e guerre mondiale», détaille Chloé Thibault. «On a alors à Bruxelles la jeune peinture belge et à Anvers le mouvement du G58». Une annexe rend hommage à Francine Holley, une des dernières abstraites belges vivantes, qui fêtera son 100e anniversaire dans deux semaines.