Le CHR de Verviers rejoint le réseau du CHU de Liège

Le conseil d’administration du CHR de Verviers a décidé de rejoindre le réseau public du CHU de Liège, annonce ce dernier jeudi dans un communiqué.

«C’est un moment très important», a commenté Julien Compère, administrateur délégué du CHU de Liège, cité dans le communiqué. «Parce que c’est le premier réseau constitué dans notre province et qu’il couvre celle-ci d’Est en Ouest et du Nord au Sud. Mais c’est surtout un moment très important pour le patient puisque le réseau ainsi constitué lui garantit tant les soins de proximité que les soins de plus haute technicité universitaire au plus près de son domicile.»

Le réseau liégeois compte désormais près de 6 000 lits et 20 000 membres du personnel sous différents statuts, ajoute le CHU de Liège.

Une décision similaire du CA de la Clinique Reine Astrid de Malmedy est attendue pour le 20 novembre.