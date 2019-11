La poste de Gouvy est à vendre pour 400.000€

Les affiches ont été placées lundi sur le bureau de poste de Gouvy. Ce dernier est à vendre. Précision importante pour les usagers, cette vente ne signifie aucunement la fin de ce service public à Gouvy.

Suite aux différentes réorganisations internes à B-post, certains espaces sont devenus beaucoup trop grands pour accueillir uniquement un ou deux guichets.

Dès lors, l’institution met en vente ses bâtiments. Dans notre province, les bâtiments de Durbuy, Halanzy, Hotton, La Roche-en-Ardenne et Marche-en-Famenne ont été cédés.

Reste celui de Vielsalm, dont le prix est fixé à 575 000€. Une diminution par rapport au prix initial lorsqu’il avait été mis en vente, prix qui était de 625 000€ et celui de Gouvy. L’acheteur s’engage, en outre, à louer l’espace nécessaire pour l’accueil du client. Si l’on prend le cas de Gouvy le prix de vente est fixé à 400 000€. Un «prix indicatif et pouvant être modifié en fonction des offres», précise-t-on chez bpost. L’institution devient locataire de 61 m2 pour son agence, au prix de 4 800€/an. L’agence devrait bientôt accueillir un distributeur de billets, accessible en dehors des heures d’ouverture de la poste. Bientôt, rien n’est moins sûr comme le souligne la bourgmestre des lieux, Véronique Léonard: «Début juillet, on me l’avait promis pour fin de l’année. Aujourd’hui, nous n’avons plus de date précise mais nous espérons le voir fonctionner dans le courant du premier trimestre 2020.»