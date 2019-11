La Fed Cup sera réformée dès 2020

Mode d’emploi

Quatre nations sont d’ores et déjà assurées de participer à la Fed Cup new-look: la France et l’Australie, au titre de leur statut de finalistes 2019, la Hongrie, pays-hôte, et la République tchèque, bénéficiaire d’une invitation.

Les huit autres équipes qualifiées seront connues à l’issue d’un premier tour, sur le modèle classique des rencontres domicile/extérieur, avec quatre simples et un double (avec tie-break), programmé les 7 et 8 février prochains.

La Belgique devra passer par ce premier tour et recevra le Kazakhstan au Lange Munt de Courtrai.

Dans la capitale hongroise, les douze pays représentés formeront quatre groupes de trois. Le vainqueur de chaque poule se hissera en demi-finales. Chaque rencontre se disputera en deux simples et un double.

Au lieu de trois week-ends de compétition répartis au long de l’année (février, avril et novembre), sur ses terres ou celles de son adversaire, il n’y aura ainsi plus qu’une ou deux échéances maximum par année.

Budapest doit accueillir la nouvelle phase finale de la Fed Cup jusqu’en 2022.