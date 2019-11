Le finaliste de The Voice 7, Jeff Danès, parrain de «Noël in The Box» à Tournai

Jeff Danès n’a pas mis beaucoup de temps à se laisser convaincre quand Christine Deside lui a demandé de devenir parrain de l’opération «Noël in The Box» qu’elle a mise sur pied il y a sept ans déjà… ÉdA

Une septième édition très spéciale pour Noël in The Box, à Tournai, qui proposera un défi dans le cadre de Viva for Life. Cela, sous le regard bienveillant du parrain 2019 de l’opération: Jeff Danès.

Chapeautée par l’ASBL «Comité Saint-Jean de Tournai», l’opération «Noël in The Box» a été lancée, il y a sept ans déjà, par Christine Deside qui n’est autre que la présidente de la première association. Pour y participer, rien de plus simple: il suffit de remplir une boîte à chaussures d’objets et de présents à l’intention de personnes précarisées. En indiquant si le contenu s’adresse à un homme, une femme ou à un enfant. Vous accompagnez le tout d’un petit mot réconfortant avant d’emballer votre boîte cadeau que vous pourrez ensuite déposer dans un point de collecte (voir ci-dessous). Les bénévoles de l’ASBL – ils sont une trentaine avec les sept membres fondateurs – redistribueront ensuite les cadeaux aux bénéficiaires avec la collaboration du projet d’accueil de jour «Braséro».

Un double défi pour Viva for Life

Pour sa septième édition, Noël in The Box prend une dimension particulière car, tout en menant l’opération comme ils le font depuis sept ans, les membres du Comité Saint-Jean ont également décidé de relever un double défi dans le cadre de Viva for Life. Celui, d’une part, de récolter au moins 2001 boîtes en 2019, soit au moins une de plus que l’an dernier, mais aussi celui de verser (au moins) 1001€ sur le compte de l’opération ertébéenne. Un compte spécifique a été ouvert par le Comité Saint-Jean. De plus, qui le souhaitent peut également contribuer en déposant une tirelire (de sa confection de préférence), remplie de pièces bien sûr, dans l’un des points de collecte ou le jour de la clôture de l’action.

Un mini-concert de Jeff Danès et de ses élèves pour la clôture...

À l’heure d’écrire ces lignes, une quinzaine d’écoles avaient déjà assuré le Comité saint-Jean de leur collaboration à cette action humanitaire et la liste est loin d’être close. «Cela me fait chaud au cœur de voir à quel point les enfants sont de plus en plus préoccupés par les notions d’entraide et de partage», précise Christine Deside. Le parrain de Noël in The Box n’est autre que Jeff Danès, finaliste de la saison 7 de The Voice et désormais directeur de la Jeff Danès Academy. Laquelle est précisément implantée non loin de la gare, «dans un quartier où je découvre la misère tous les jours, précise Jeff, ce qui me motive encore plus à mettre ma notoriété, en toute modestie, au service d’une action de solidarité envers les plus démunis…»

Le musicien-chanteur viendra, avec quelques-uns de ses élèves, animer l’avant-midi de clôture de l’opération, le mercredi 18 décembre (dès 10 h) en l’hôtel de ville. En attendant, vous pouvez suivre l’actu de l’opération sur la page Facebook «Noël in The Box Tournai.»

Vous trouverez sur la page FBla liste complète des points de collecte mais sachez qu’il y en a notamment à l’hôtel de ville et à la bibliothèque de Tournai, à la FGTB Métal et au Luchet d’Antoing.