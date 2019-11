Meurtre d’un coach d’athlétisme sur le parking du Aldi à Tertre: une personne inculpée

Un quinquagénaire, connu dans le milieu sportif local, a été tué sur le parking du Aldi à Tertre (Saint-Ghislain), hier. Une personne a été inculpée, selon le parquet de Mons.

Une personne a été inculpée, ce jeudi, dans le cadre du dossier du meurtre d’un quinquagénaire mercredi soir sur le parking d’un magasin Aldi à Tertre (Saint-Ghislain), a indiqué le parquet de Mons.

Un homme de 50 ans, connu dans le milieu sportif régional, a été tué ce mercredi peu après 18h sur le parking du magasin Aldi à Tertre. Le quinquagénaire était, notamment, entraîneur au sein du club de l’Olympic Saint-Ghislain Athlétisme (OSGA).

Une personne a été inculpée, selon le parquet de Mons, qui n’a fait aucun commentaire sur les résultats de l’autopsie pratiquée ce mercredi soir sur le corps de la victime.

Les circonstances du meurtre et les causes précises du décès n’ont pas non plus été commentées.