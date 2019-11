DIRECT | Les temps forts de Standard-Francfort: «À domicile, on est toujours un peu plus fort»

Face à l’Eintracht Francfort, le Standard joue ce jeudi gros: en cas de défaite, il pourra dire adieu à la suite de la compétition.

Le Standard est au pied du mur. S’il est revenu bredouille de Francfort lors de la dernière journée d’Europa League, le club liégeois n’est pas passé loin d’accrocher quelque chose en Allemagne.

Cette fois, à domicile et devant son public, le Standard devra impérativement prendre quelque chose, sous peine de voir l’Eintracht s’envoler et dire adieu à la suite de la compétition. Car en cas de défaite, les troupes de Michel Preud’homme n’auront plus la possibilité de revenir sur les deux premières places du groupe.

Et puis les supporters auront à cœur de voir leurs joueurs poursuivre leur brevet d’invincibilité européenne à Sclessin! Celle-ci date de 2014 et le T1 liégeois compte bien mettre tout en œuvre pour qu’elle se poursuive: «C’est vrai qu’on a une histoire à domicile qui est réelle. On est toujours un peu plus fort. Il n’y a pas que nous, d’ailleurs, mais pour nous, c’est un peu particulier. On va essayer de maintenir cette tradition»

Sans Milinkovic-Savic

Pour ce faire, Michel Preud’homme pourra compter sur un Arnaud Bodart en pleine forme entre les perches rouches: son substitut habituellement titularisé sur la scène européenne n’est pas disponible (+ plus d’infos ici).

Les équipes : Standard: Bodart – Fai, Vanheusden, Laifis, Gavory – Bastien, Amallah, Cimirot – Carcela, Cop, Emond Frankfurt: Rönnow – Abraham, Hinteregger, Silva, da Costa – Rode, Fernandes, Sow – Kostic, Paciencia, Hasebe