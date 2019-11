QUIZ | Notre «vrai-faux» insolite sur la chute du Mur de Berlin

Alors que le monde entier s’apprête à commémorer la chute du Mur de Berlin, la rédaction de «L’Avenir» vous propose un «vrai-faux» afin de différencier les légendes urbaines des anecdotes véridiques.

Des kilomètres de ciment, une montgolfière de fortune, des mots historiques ou encore des tubes inattendus… C’est à vous de déceler le vrai du faux dans notre quiz spécialement concocté pour les 30 ans de la chute du Mur de Berlin.