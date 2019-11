PHOTOS | Trente segments du Mur de Berlin à travers le monde

Ce 9 novembre, l’Allemagne commémore les trente ans de la chute du Mur de Berlin. À travers le monde, on trouve des segments de ce mur. Où? Réponse en images.

Le 9 novembre 1989, le Mur de Berlin commençait à être détruit par la jeunesse allemande. Ce samedi, l’Allemagne fête les 30 ans de la chute de ce mur que l’on retrouve désormais un peu partout dans le monde.

Nul besoin de se rendre dans la capitale allemande pour observer un vestige qui a coupé en deux l’Allemagne durant vingt-huit ans. Il existe plus de 300 segments dispersés sur les cinq continents du globe.

Si une grande partie de ces monuments se situe aux États-Unis, il est possible de trouver un pan du mur sur le continent océanique, ainsi que chez nous en Belgique.

Pour les trente ans, voici une liste de trente lieux où l’on peut approcher le béton qui a séparé l’Allemagne en deux nations.

1 Au Berlaymont, à Bruxelles

À l’occasion de la commémoration de la chute du mur de Berlin et du 25e anniversaire de la réunification allemande, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, la vice-présidente de la Commission Kristalina Georgieva, le commissaire Günther Oettinger et le ministre allemand des finances Wolfgang Schäuble, ont inauguré un pan restauré du mur de Berlin, sur l’esplanade du Berlaymont à Bruxelles.

Ce pan de 3.000 kg et de 3,6 mètres de haut est à l’effigie de l’ancien président des États-Unis, J. F. Kennedy. Il est devenu la propriété de la Commission européenne et a été protégé des intempéries et autres dégradations éventuelles par une structure de verre.

Devant le Berlaymont de Bruxelles. Reporters/Landov

2 À Montréal, au Canada

Il y a 27 ans, dans le cadre de son 350e anniversaire, Montréal a reçu ce morceau du Mur de Berlin.

Ce morceau est exposé au Centre de commerce mondial.

À Montréal, au Centre de commerce mondial. ÉdA

3 À Berlin, en Allemagne

L’East Side Gallery est la plus longue section du mur encore debout. Elle est longue d’environ 1,3 kilomètre et se situe près du centre de Berlin, entre le pont Oberbaumbrücke et la gare de l’Est. Cette portion sert de support pour une exposition d’œuvres de street art.

Une des œuvres est particulièrement connue. Il s’agit du «baiser de la fraternité» entre Léonid Brejnev et Érich Honecker.

L’East Side Gallery, à Berlin. BELGAIMAGE

4 Au Havre, en France

Le 4 septembre 2016, à l’occasion de la fête de la Ville de Gonfreville-l’Orcher (près du Havre), le maire a inauguré un segment du mur de Berlin, qui est installé sur la promenade Nelson Mandela.

Ce symbole de la paix est un cadeau de la Ville de Teltow, banlieue proche de Berlin et jumelée avec Gonfreville depuis cinquante ans.

Un segment coloré, près du Havre. Ville de Gonfreville-l’Orche

5 À Canberra, en Australie

En 1992, un pan du Mur de Berlin a été installé à Canberra, à l’extérieur de «The Harmonie German Club». Cette boîte de nuit a été fondée dans les années 60 par des migrants allemands.

À Canberra, dans la capitale australienne. The Harmonie German Club

6 À Bedok, à Singapour

À Singapour, le «Bedok Reservoir Park» accueille dans son parc quatre segments du mur.

Le Bedok Reservoir Park, à Singapour. BELGAIMAGE

7 À Los Angeles, aux États-Unis

Le plus grand segment du Mur, hors Berlin, se trouve à Los Angeles. En Californie, on trouve dix pans du mur au Wende Museum. Ils sont là depuis dix ans.

Une impressionnante collection à Los Angeles. BELGAIMAGE

8 À Yokohama, au Japon

Au Sud de Tokyo, à Yokohama, un segment du mur se situe devant une entreprise du groupe allemand TÜV Rheinland.

Au loin, on observe ce segment situé dans une ville japonaise. Google Maps

9 À Kingston, en Jamaïque

À Kingston, dans la capitale de la Jamaïque trône un pan du mur en l’hommage aux records du monde du 100m et du 200m d’Usain Bolt. Il s’agit d’un cadeau de Klaus Wowerelt, le maire de Berlin en 2009.

Usain Bolt pose devant ce vestige dans la capitale de la Jamaïque. Reporters

10 Au Vatican, en Italie

Dans les jardins du Vatican, une pièce a été donnée au Pape Jean-Paul II en 1990 par Marco Piccinini, directeur sportif de l’écurie de Formule 1 Ferrari.

Dans les jardins du Vatican. AFP

11 À Columbia, aux États-Unis

Dans le Missouri, on peut observer huit segments du Mur de Berlin. La sculpture est l’œuvre d’Edwina Sandys, la petite-fille de Winston Churchill.

L’ancien président des États-Unis, Ronald Reagan, a dédié ces huit pans du mur au Westminster College de Columbia.

Ronald Reagan au Westminster College de Columbia. AFP

12 À Santiago, au Chili

À Santiago, dans la capitale et plus grande ville du Chili, un segment du mur trône devant l’ambassade allemande.

L’ambassade allemande dans la capitale du Chili. Google Maps

13 À Ein Hod, en Israël

Devant le musée Janco Dada, situé à Ein Hod (Israël), un garçon avec une casquette rouge mis à l’envers orne le vestige. Le musée présente le travail de Marcel Janco, ainsi que des œuvres d’art du mouvement dada et de l’art contemporain.

L’enfant à la casquette rouge. Facebook

14 À Doha, au Qatar

En décembre 2018, un morceau du mur de Berlin a été installé à l’Université de Georgetown, au Qatar. Ce cadeau s’est inscrit dans le cadre de l’année de la culture Qatar-Allemagne: «Nous espérons que cela rappellera aux futurs diplômés de l’université l’importance de leur rôle pour briser les barrières de l’ignorance et construire des liens dans le monde entier».

15 À Moscou, en Russie

Dans le parc de l’école allemande de Moscou «Friedrich-Joseph Haass» se trouve un segment coloré offert lors du 25e anniversaire de la chute du Mur de Berlin.

Une œuvre colorée dans le parc de l’école allemande de Moscou. Facebook

16 Le Cap, en Afrique du Sud

En 1996, Nelson Mandela s’est rendu à Berlin. En cadeau, la capitale allemande a offert un pan du mur à l’Afrique du Sud. Celui-ci a été transféré au centre-ville du Cap, près du centre commercial Saint-Georges.

Le Cap, Bruxelles, Santiago, Zagreb, Kingston,… Les segments du Mur de Berlin se retrouvent souvent dans une capitale. Google Maps

17 À Zagreb, en Croatie

Depuis dix ans, les employés de l’ambassade d’Allemagne à Zagreb peuvent regarder cette œuvre. Un homme d’affaires berlinois a fait don de ce segment du mur pour rappeler les changements fondamentaux depuis la chute du Mur.

Un don pour la capitale croate. Ambassade de Zagreb

18 À Daejeon, en Corée du Sud

L’Allemagne a participé à l’exposition universelle de 1993 en Corée du Sud avec six segments du Mur de Berlin, en guise d’espoir pour les Sud-Coréens d’une réunification proche. Les vestiges se trouvent dans un parc de Daejeon.

19 À Spilamberto, en Italie

Entrepreneur de Spilamberto, Carlo Accorsi, a acheté sept segments du mur lors d’une vente aux enchères. Il les a emmenés dans le nord de l’Italie et en a donné quatre à sa ville natale.

À l’occasion du vingtième anniversaire de la chute du mur, quatre segments ont été installés dans les jardins historiques du château de Rangoni. Les autres segments sont stockés dans le jardin d’Accorsi à Spilamberto, afin de pouvoir les utiliser à des fins artistiques et culturelles.

20 À Mogi Mirim, au Brésil

À 180 kilomètres au nord de Sao Paulo, l’école de musique Lyra Mojimiriana a organisé un festival en 2016. Un segment du mur, réalisé un an avant lors d’un programme d’échange entre des élèves allemands et brésiliens, était au cœur des concerts.

«Nous pouvons apprendre du passé et rassembler les gens avec ce monument historique et notre musique», a déclaré Carlos Lima, le directeur de Lyra Mojimiriana.

Un monument historique au cœur d’un festival de musique au Brésil. Facebook

21 À New York, aux États-Unis

En 2004, lors du quinzième anniversaire de la chute du Mur, la ville de Berlin a fait don de cette pièce au Battery Park de Manhattan, à New York.

22 À Arnhem, aux Pays-Bas

Il y a cinq ans, plusieurs pans du mur ont été transportés par cargo aux Pays-Bas. L’un de ceux-ci se trouve dans le port du Rhin, à Arnhem. Amsterdam, Zierikzee et Heerlen ont accueilli les autres segments.

Op @StbMeinerswijk @StadsblokkenMW staat stuk Berlijnse #muur. Kan de muur vallen tussen beiden. Arnhem park rijker pic.twitter.com/2Zdc3ksOwx — Chris Zeevenhooven (@chriszeeven) September 28, 2016

23 À Brême, en Allemagne

Brême, ville du nord de l’Allemagne connue pour son rôle majeur dans le commerce maritime, possède deux segments du mur devant le centre commercial «Berliner Freiheit» (Liberté de Berlin).

24 À Budapest, en Hongrie

La Hongrie a été le premier pays à ouvrir le rideau de fer en mai 1989. Des milliers de réfugiés est-allemands ont cherché refuge à l’ambassade de l’Allemagne à Budapest au cours de l’été 89. Comme de plus en plus de personnes se sont rassemblées et ont voulu forcer l’autorisation de sortie vers l’Ouest, un camp de tentes a été construit dans le jardin de la paroisse «Zur heiligen Familie».

Pour commémorer cet été plus que dramatique, deux segments du mur sont dans ce jardin.

25 À Madrid, en Espagne

En périphérie de la capitale espagnole, au musée de l’aéronautique, un des rares segments restants du mur a été offert à la Ville de Madrid, à la suite d’un spectacle de l’armée de l’air espagnole lors de l’exposition internationale de l’aérospatial à Berlin (en 2018).

26 À Mexico, au Mexique

Le Collège «Alemán Alexander von Humboldt» de Mexico est l’une des plus grandes écoles allemandes à l’étranger. Gerhart E. Reuss, membre du conseil d’administration, a participé à la construction de l’usine Volkswagen à Puebla (Mexique).

Au début des années 90, il était enthousiasmé par la vente de segments du Mur de Berlin et a acheté un pan pour ses écoles allemandes se trouvant au Mexique.

27 À Washington, aux États-Unis

Le Newseum de Washington a été fondé au début du XXIe siècle et possède une galerie sur le Mur de Berlin. Celle-ci montre de manière impressionnante son fonctionnement.

L’exposition comprend notamment une tour de guet et huit segments muraux avec des graffitis. Ces segments ont été acquis en 1994.

28 À Schengen, au Luxembourg

Synonyme de voyage sans frontières en Europe, Schengen est une commune du Grand-Duché du Luxembourg.

En tant que symbole de l’ouverture et de la suppression des frontières en Europe, un segment du Mur fait face au Centre d’information européen depuis 2010. Ce vestige est un cadeau du Sénat de Berlin et se trouvait auparavant au Sony Center de la capitale allemande.

En 2015, un autre segment a été ajouté, avec le portrait et la signature de l’ancien dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbatchev.

Found a part of the Berlin wall in Luxembourg! I had no idea we had two remnands of the Berlin walls in Schengen, where the Schengen treaty… pic.twitter.com/y7nsvtSFkR — Anne (@anneskitchentv) July 20, 2017

29 À Wingene, en Belgique

Photographe, Lode Anseel a voyagé à de nombreuses reprises dans la capitale allemande. Au milieu des années 90, sa passion de Berlin l’a poussé à acheter un segment du Mur et à l’installer dans son jardin, situé dans la commune flamande de Wingene.

On trouve un segment du Mur dans un jardin belge. Google Maps

30 À Brandebourg, en Allemagne

L’administration du district de Potsdam-Mittelmark s’est vue attribuer un segment du Mur de Berlin en 2015. Il a été offert par Klösters Baustoffwerke de Teltow, à proximité.

Le segment a été installé devant le bâtiment historique de l’administration du district, au cœur de la ville historique de Bad Belzig.

Outre Berlin, des segments se situent dans toute l’Allemagne. District administration Potsdam-Mittelmark