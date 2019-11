Une accompagnatrice des Arts et Métiers rouée de coups, ses cheveux et ses vêtements arrachés: peine de travail de 250 heures

La prévenue, reconnue coupable de coups et blessures, s’était jetée sur une accompagnatrice en insertion socioprofessionnelle à l’Institut des Arts et Métiers à Bruxelles, le 3 septembre dernier, alors qu’elle était venue réinscrire sa fille dans l’établissement scolaire. -

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, ce jeudi après-midi, la femme qui avait agressé une accompagnatrice de l’Institut des Arts et Métiers en septembre dernier à une peine de travail de 250 heures et à une amende de 400 euros avec sursis.

La prévenue, reconnue coupable de coups et blessures, s’était jetée sur une accompagnatrice en insertion socioprofessionnelle à l’Institut des Arts et Métiers à Bruxelles, le 3 septembre dernier, alors qu’elle était venue réinscrire sa fille dans l’établissement scolaire. Face à son agressivité verbale, des membres du personnel lui avaient déjà demandé de partir.

La victime, âgée de 33 ans, avait été rouée de coups. Ses cheveux et ses vêtements avaient été arrachés. Elle avait subi une incapacité de travail de plusieurs jours et avait immédiatement déposé plainte contre celle qui l’avait agressée, pour coups et blessures volontaires.

Outre la victime, la Ville de Bruxelles s’était constituée partie civile au procès, en tant qu’employeur. Elle a obtenu un euro symbolique comme dommages et intérêts. Son avocat, Me Marc Uyttendaele, avait estimé que ces agressions commises dans des établissements scolaires constituent un problème de société qui mérite une attention particulière.

«C’est une dérive qui est extrêmement préoccupante. On s’en prend au cœur même de la main tendue vers ces jeunes en difficultés, et ce faisant, non seulement on abîme de manière effroyable quelqu’un qui par idéal consacrait son temps à cela, mais on abîme aussi les autres jeunes parce que le système est fragilisé par ces violences», avait-il notamment déclaré.