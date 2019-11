Le secteur laitier limite les émissions de CO2 par litre de lait

Le VLAM, le centre flamand de marketing agricole et de la pêche, souligne que les émissions de CO2 par 1 000 litres de lait ont diminué de 37%.

L’industrie laitière belge a réussi à réduire les émissions de CO2 par millier de litres de lait de près de quarante pour cent en dix ans. Néanmoins, cela n’a pas entraîné de diminution des émissions totales du secteur des produits laitiers: celles-ci sont restées pratiquement les mêmes au cours de la même période, selon les chiffres du VLAM, le centre flamand de marketing agricole et de la pêche.

Un symposium sur le développement durable dans le secteur laitier belge a lieu jeudi au Parlement flamand. Les experts partagent leur vision du rôle des produits laitiers dans une alimentation saine et durable.

Des initiatives de développement durables plus nombreuses

Selon le VLAM, les producteurs laitiers ont pris en moyenne 15,4 «initiatives de développement durable» en 2018, contre 9,3 en 2014, par exemple.

Le VLAM souligne également que les émissions de CO2 par 1 000 litres de lait ont diminué de 37%. Cependant, les émissions totales du secteur n’ont diminué que de 2% au cours de la même période. Cela est notamment lié à la nouvelle augmentation de la production laitière depuis l’abolition du quota laitier européen. Mais aussi à la hausse de la productivité par animal.

Dans son rapport, le VLAM conclut, à partir de diverses études européennes, que les produits laitiers peuvent conserver leur place dans une alimentation saine et durable. «Nous pouvons maintenir notre consommation actuelle de produits laitiers. Avec toutefois une quantité de fromage relativement réduite et un peu plus de lait et de yogourt. Supprimer les produits laitiers et les remplacer par des produits de remplacement ne semble guère présenter d’avantages environnementaux», indique l’organisation.