CARTE: les communes de Wallonie qui comptent le plus de personnes âgées

Ce mardi 19 novembre à l’occasion de la sortie du supplément Seniors dans les journaux L’Avenir, nous publierons un reportage dans la commune qui compte le plus de personnes de plus de 60 ans, Vresse-sur-Semois. Dans les 12 petits hameaux de cette commune ardennaise, environ 2 500 habitants sont parsemés sur un peu plus de 100 km2 . Ici, la vie semble paisible. Et au milieu coule une rivière… Mais avec près de 34% de personnes âgées de plus de 60 ans, cette commune du Namurois a la palme au classement des communes les plus «vieilles» de Wallonie. Cela ne fait pas toujours sourire ses édiles politiques…

À Vresse, les jeunes partent... et les retraités

«Deux raisons expliquent ce classement», nous explique Isabelle Maroit, présidente du CPAS ayant les seniors dans ses attributions au sein du Collège échevinal. «La première est assez négative: depuis plusieurs années, les jeunes quittent la commune. Parce qu’ils ont trouvé un emploi ailleurs. Ou tout simplement parce que la politique d’aménagement du territoire ne leur rend pas la vie facile au moment de construire une nouvelle habitation. Eux en moins, la proportion de seniors augmente. La deuxième raison nous fait beaucoup plus plaisir: pas mal de retraités viennent habiter chez nous après avoir travaillé toute leur vie ailleurs. Ils aiment l’endroit…»

Derrière Vresse-sur-Semois, nous retrouvrons les communes de Chaudfontaine, Bouillon, Montigny-le-Tilleul, Gerpinnes, Florenville, Daverdisse, Fléron, Thuin et Nandrin.

