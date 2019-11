Scandale raciste à la Médiacité: la manager de JD Sports «a quitté l’entreprise»

L’affaire de racisme ordinaire qui secoue la Médiacité de Liège aurait-elle trouvé son épilogue? Avec son dernier communiqué, la chaîne anglaise tente, en tout cas, de calmer les esprits.

Alors qu’elle refusait de s’exprimer depuis dimanche et la diffusion d’une vidéo où la manager de son enseigne liégeoise reconnaissait avoir traité ses employés noirs de «macaques» - «mais pas de Bamboula» (sic) - la marque JD Sports vient de sortir du bois.

Dans un communiqué succinct diffusé ce mercredi soir, la marque sportive explique, entre les lignes, avoir mis fin à sa collaboration avec la manager liégeoise.

«Nous ne saurions tolérer aucune discrimination quelle qu’elle soit. Nos recherches ont à présent abouti et le/la manager concerné(e) a quitté l’entreprise», peut-on lire sur les réseaux sociaux de JD Sports, qui refuse d’apporter plus de précisions.

Malgré sa prise de position, le communiqué de JD Sports n’a toutefois pas encore suffi à calmer les esprits des internautes.

Ce jeudi, la Médiacité précise quelque peu la situation grâce aux explications reçues de la part de la marque anglaise. Des explications que le centre commercial liégeois a partagées sur les réseaux sociaux.

«Nous avons été informés lundi après-midi qu’une manager de notre magasin situé dans le centre commercial Médiacité aurait tenu des propos discriminatoires à l’égard des membres de son équipe, a ainsi relayé Médiacité. Nous prenons très au sérieux toute allégation de cette nature et avons pris des mesures rapides et adéquates afin de faire toute la lumière sur les événements. Nous avons décidé du licenciement avec effet immédiat de la manager concernée. Nous sommes fiers d’être une entreprise multiculturelle et multiconfessionnelle.»

Devenue virale sur les réseaux sociaux, la vidéo des aveux de la manager liégeoise avait fait scandale. Dans la foulée, certains internautes, en colère, ont même pillé un magasin JD Sports à Bruxelles, lundi soir.