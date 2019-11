Un pilier des «Feux de l’amour» est mort

Un des acteurs récurrents de la célèbre série américaine est décédé à l’âge de 88 ans. Il s’agit de…

William Wintersole. Si son nom ne dit sans doute rien au commun des mortels, le visage de l’acteur américain n’est certainement pas inconnu des «télévores». Et pour cause, il était connu pour avoir interprété le rôle de l’avocat Mitchell Sherman dans «Les feux de l’amour», entre 1975 et 2011.

Né en 1931 et actif dans le milieu du divertissement (théâtre, radio et télévision) depuis près de 60 ans, William Wintersole, qui souffrait d’un cancer, laisse derrière lui une compagne, deux filles, trois petites-filles et une arrière-petite-fille.

La mort du comédien, qui a également fait des apparitions dans «Les mystères de l’Ouest», «Star Trek» ou encore «Columbo», a été annoncée par le «Hollywood Reporter».