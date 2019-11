Arsène Wenger prêt à discuter avec les dirigeants du Bayern Munich

L’ancien entraîneur d’Arsenal, Arsène Wenger s’entretiendra avec le FC Bayern au sujet d’un éventuel engagement en tant qu’entraîneur des champions d’Allemagne.

«Je ne refuserai jamais de discuter avec le Bayern Munich» a confirmé le Français, qui parle couramment l’allemand, sur la chaîne beIN Sports, dont Wenger est consultant. «Parce que je connais les personnes qui dirigent le club depuis 30 ans. J’ai failli aller en Bavière il y a longtemps. C’est tout ce que je peux dire pour l’instant.»

Le Bayern est à la recherche d’un successeur de l’entraîneur Niko Kovac, remercié après la défaite 5-1 à Francfort.

Selon le «Bild», qui cite l’ancien maître à penser d’Arsenal, Wenger, 70 ans, n’a pas encore pris sa décision. «Je n’ai pas encore décidé si je devais retourner sur le terrain ou non. J’aime ce que je fais actuellement mais le terrain me manque aussi. C’est une décision difficile pour moi», a confié le Strasbourgeois de naissance qui a été à la tête des Gunners de Londres entre 1996 et 2018. Il n’a plus entraîné depuis.