La méthode Paul Magnette: d’abord la question du contenu avant les partis

L’informateur désigné par le roi, Paul Magnette, change de méthode, a-t-il indiqué jeudi.

Au lieu de poser la question de savoir quels partis doivent s’asseoir autour de la table, il veut en premier lieu aborder les questions de contenu et les priorités de chaque parti et voir ensuite quelles sont les convergences possibles.

D’ici samedi soir, il rencontrera non seulement les huit partis jusqu’ici impliqués dans le processus de formation d’un gouvernement fédéral – le PS, la N-VA, le MR, le CD&V, l’Open Vld, Écolo, Groen et le sp.a- mais aussi le cdH et DéFI.

«Si on recommence le jeu d’essayer de d’abord définir quels partis seront autour de la table, on ne va pas y arriver», a-t-il expliqué au cours d’une conférence de presse.

La situation est «difficile», a-t-il reconnu.