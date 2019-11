VIDÉOS | Ligue des champions: Manchester City finit sans gardien... et sans qualification

Bien qu’il ne soit pas encore qualifié pour les 1/8es de finale de la Ligue des champions, Manchester City peut remercier son latéral Kyle Walker pour avoir assuré le point du partage, hier soir, sur la pelouse de l’Atalanta.

Un gardien blessé, un autre expulsé, et Manchester City a dû jouer plus de 10 minutes avec le latéral Kyle Walker dans les buts ce mercredi sur le terrain de l’Atalanta Bergame pour sauver un match nul (1-1) qui retarde sa qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions.

L’affaire s’est jouée à la 82e minute, quand Claudio Bravo a reçu un carton rouge pour une sortie hors de sa surface non maîtrisée devant Ilicic. Or, Bravo avait remplacé juste après la pause le gardien titulaire Ederson, blessé.

Après un très long moment de confusion, Pep Guardiola a finalement fait sortir Ryad Mahrez pour faire entrer dans les buts... le latéral droit Kyle Walker, qui venait d’enfiler le maillot de Claudio Bravo.

Kyle Walker a péniblement réussi son premier arrêt sur le coup franc frappé par Ruslan Malinovsky puis, plus rien. Car l’Atalanta a très mal géré sa supériorité numérique alors que City a tout fait pour empêcher les Italiens de tirer.

Et Kevin De Bruyne et les siens l’ont très bien fait puisqu’en un petit quart d’heure, Kyle Walker n’a eu qu’à cueillir un centre facile.

«Mais Kyle Walker a été très bien et on a vu la solidarité de l’équipe, a d’ailleurs déclaré Joao Cancelo, le latéral de Manchester City sur la chaîne Sky. Ça a été une situation difficile mais Kyle a assuré. C’est un point mérité et on est premiers du groupe.»

Still need some lessons but I got u bro no worries @kylewalker2 https://t.co/R3Zpf8hAfq — Benjamin Mendy (@benmendy23) November 7, 2019

Ce match nul change peu de choses aux positions dans le groupe C. Avec 10 points, City reste en tête et n’a plus besoin que d’un point pour passer.

L’Atalanta de son côté n’a qu’un seul point, celui pris mercredi, mais il lui permet de croire encore à la qualification, qui ne pourra arriver qu’en cas de victoires lors des deux dernières journées.