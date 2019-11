Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce jeudi

L’UCLouvain en mission sur Mars; Vers un élargissement des compétences du médiateur; La grande première européenne d’Arnaud Bodart... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce jeudi 7 novembre.

1. Gratuité scolaire: trop d’écoles «à la limite de la légalité, voire dans l’illégalité»

L’enseignement est obligatoire et son coût ne doit pas être un frein pour les familles qui n’ont pas les moyens de payer des frais scolaires inadaptés. Un jugement en ce sens pourrait provoquer un électrochoc. La Ligue des familles presse le politique à agir rapidement: «Trop d’écoles sont encore à la limite de la légalité, quand ce n’est pas dans l’illégalité, en matière de frais scolaires.»

LIRE | La gratuité scolaire, c’est obligatoire

2. Un transpondeur de l’UCLouvain ira sur Mars

L’université néolouvaniste a conçu un transpondeur, le LaRa, pour le robot qui sera envoyé sur Mars dans le cadre de la mission exoMars. Un outil qui doit aider à lire l’histoire de la planète rouge.

LIRE | UCLouvain fera parler le cœur de Mars

3. Quand rien ne va plus entre les citoyens et l’administration, le médiateur intervient

En 2018, le médiateur a enregistré 3243 réclamations sur des difficultés de compréhension entre des personnes et l’administration. Le gouvernement envisage d’étendre ses compétences.

LIRE | Fédération Wallonie-Bruxelles: le médiateur veut élargir son cadre d’action

4. Namur: après le drame, pas de sécurisation accrue au parc Louise-Marie

Lundi, une jeune femme de 25 ans a mis fin à ses jours et a tenté d’entraîner avec elle deux de ses enfants dans l’étang du parc Louise-Marie, à Namur. La Ville, qui ne souhaite pas agir sur le coup de l’émotion, ne compte pas faire de la sécurisation du parc une question urgente.

LIRE | La sécurisation de l’étang du parc Louise-Marie n’est pas à l’ordre du jour

RELIRE | Parc Louise-Marie à Namur: les enfants sauvés par une dame et un jeune homme hollandais

5. Dynamiser l’emploi en zone transfrontalière

Le programme Estime a été lancé dans le cadre d’un projet européen en zone Entre-Sambre-et-Meuse. Du côté belge et français, les entreprises ont besoin de personnel qualifié.

LIRE | Estime: un projet pour dynamiser l’emploi dans l’Entre-Sambre-et-Meuse

6. Loyers: halte à la vitesse

Une cinquantaine d’habitants de Loyers ont participé une réunion lundi soir. L’objet de cette rencontre: la mobilité et la sécurité dans leur village. Ils en ont assez des inconscients qui prennent les routes pour un circuit, alors que le dernier accident remonte à peine au mois dernier.

LIRE | Loyers: les habitants veulent inciter les automobilistes à lever le pied

7. Wavre: un DJ primate en ouverture de La Sucrerie

Kid Noize, ce DJ carolo-bruxellois aux allures de primate, est l’un des invités de la semaine d’ouverture de La Sucrerie, le nouveau centre culturel polyvalent de Wavre.

LIRE | La Sucrerie, à Wavre: Kid Noize et beaucoup d’autres pour ouvrir le bal

LIRE AUSSI | Wavre: La Sucrerie se dévoile avant l’ouverture

LIRE AUSSI | Le Vintage Music Festival pour les nostalgiques des 90’s

8. Rétrospective Mugler à Rotterdam

Flamboyant, exubérant, féministe… Thierry Mugler est tout ça à la fois et sa mode est à son image. En témoigne la splendide rétrospective qui lui est consacrée à Rotterdam.

LIRE | Thierry Mugler couturissime

9. Anderlecht: l’état de santé de Dimata, un sujet «touchy»

Landry Dimata (22 ans) et sa blessure au cartilage du genou… Il n’y a pas dossier plus sensible, au parc Astrid. Dès que l’on tente de se renseigner sur l’état de santé de l’attaquant anderlechtois, le porte-parole du club intervient de suite: «Il a été convenu avec Landry Dimata de ne plus communiquer au sujet de sa blessure.»

LIRE | Dimata, quand reviendras-tu?

RELIRE | Les blessés, c’est une plaie: une grosse équipe sur la touche à Anderlecht

10. Standard: grande première pour Bodart en Europe

Arnaud Bodart va disputer son premier match européen ce soir. Et prendre le dessus sur Milinkovic-Savic en Coupe d’Europe également?

LIRE | Arnaud Bodart peut mettre fin au débat des gardiens

RELIRE | Pas de Milinkovic-Savic dans les buts du Standard contre Francfort