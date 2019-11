Prison de Mons: des mesures annoncées par le ministre Geens

Il y aurait des engagements et un plan de rénovation est à l’analyse.

Ça grogne toujours du côté des agents pénitentiaires de la prison de Mons. Depuis quelque temps plane dans l’air une menace de grève pour protester contre les conditions de travail engendrées par un sous-effectif chronique et des installations vétustes.

De quoi mettre en danger la sécurité des travailleurs, qui commence à en avoir ras le bol et réclame des mesures de la part du ministre de la justice Koen Geens. Le député-bourgmestre d’Hensies Éric Thiébaut s’est fait leur porte-parole hier à la chambre, interpellant le ministre sur les conditions de travail et revendiquant une valorisation du cadre, l’engagement d’agents supplémentaires et le financement des travaux de rénovation du bâtiment.

«Dans sa réponse, le Ministre de la Justice m’a indiqué qu’un plan de rénovation de l’infrastructure était en cours d’analyse. Il m’a confirmé également que des travaux spécifiques étaient programmés sur deux années afin de restaurer des cellules», indique Éric Thiébaut.

Rosetta à l’aide

«Concernant le personnel manquant, le Ministre m’a répondu que des engagements sous contrat «Rosetta» seront faits afin de compenser la pénurie actuelle d’agents pénitentiaires, mais sans m’en préciser le nombre et le délai.»

Des contrats Rosetta, c’est notamment ce que dénonçaient les syndicats en mai dernier, lorsque les agents pénitentiaires s’étaient mis en grève dans différentes prisons du pays, dont Mons.

«Ces contrats, ce sont des jeunes inexpérimentés formés huit jours avant d’être envoyé sur le terrain. Je vous laisse imaginer le danger que ça représente pour eux, leurs collègues et les détenus», s’indignait alors Claudine Coupienne, permanente CSC.

Outre ces mesures imprécises et sujettes à discussion, un plan d’actions pour éliminer les punaises et procéder à un nettoyage des cellules via une entreprise spécialisée a été annoncé.