VIDÉOS | Une célébration pleine d’excuses pour Son et un message de remerciement pour Gomes

Victime d’une fracture de la cheville, André Gomes a diffusé une vidéo dans laquelle il rassure ses fans. De son côté, Son Heung-min, le joueur coupable de la faute, a tenu présenter une nouvelle fois ses excuses lors d’une célébration en Ligue des champions, hier soir.

Un doublé pour montrer sa gratitude: Son Heung-min, chamboulé après la grave blessure d’André Gomes, a remercié ses coéquipiers et les fans pour leur soutien à l’issue de la victoire 4-0 de Tottenham contre l’Étoile rouge Belgrade.

Lors de l’une de ses célébrations, le joueur de Tottenham a même tenu à présenter une nouvelle fois ses excuses à André Gomes.

«C’est ma réponse à toutes les personnes qui m’ont soutenu», a confié à BT Sport l’ailier coréen qui a joint ses mains comme pour s’excuser après l’un de ses deux buts.

+ VIDÉO | Victime d’un sale tacle, André Gomes souffre d’une fracture de la cheville droite

«Évidemment, ça a été plusieurs jours très difficiles mais j’ai compris la chance que j’avais d’avoir ces coéquipiers», a expliqué Son, impliqué dimanche dans l’action qui a provoqué une fracture de la cheville droite au milieu d’Everton André Gomes.

«Tout le monde m’a tellement soutenu. Je suis vraiment désolé de l’incident et de toute la situation», a insisté l’attaquant des Spurs, «dévasté» à l’issue du match contre Everton selon ses coéquipiers.

André Gomes: «Merci à tous pour votre soutien»

De son côté, le joueur portugais d’Everton a donné de ses nouvelles pour la première fois depuis l’accident dans une vidéo publiée hier soir sur les réseaux sociaux.

«Tout va bien, commente André Gomes. Je suis à la maison avec ma famille et j’aimerais tous vous remercier pour le soutien et les ondes positives que vous m’avez apportés.»

Thank you for your unconditional support! ??



Obrigado pelo vosso apoio incondicional! ??



¡Muchas gracias por todo vuestro apoyo! ?? pic.twitter.com/KEz31pvWD2