Milwaukee gagne chez les Clippers, malgré le retour d’Embiid Philadelphie encore battu

Milwaukee a remporté l’affiche de la soirée de mercredi dans le championnat NBA de basket.

Les Bucks sont venus imposer leur vue 124-129 aux Los Angeles Clippers qui avaient décidé de laisser au repos leur vedette Kawhi Leonard, MVP des finales la saison dernière avec Toronto. Philadelphie n’a pu éviter une seconde défaite consécutive. Malgré le retour de suspension de leur pivot Joel Embiid, les Sixers ont échoué de justesse 106-104 à Salt Lake City face aux Jazz. Dans le bas du classement, Golden State n’a pu rivaliser à Houston (129-112) et se retrouve 13e à l’Ouest. Orlando a cédé de peu 107-106 à Dallas, et subi sa 4e défaite consécutive qui relègue le Magic au 14e rang à l’Est. À l’inverse les Mavericks (5 v.-2 d.) bondissent au 2e rang à l’Ouest.

Le Buck Giannis Antetokounmpo, le MVP de la saison dernière, a éclaboussé le Staples Center de son talent. L’ailier grec des Bucks a cumulé 38 points, 16 rebonds et 9 passes décisives de quoi offrir une 4e victoire de rang à Milwaukee (6 v.-2 d.) deuxième à l’Est derrière Boston (5 v.-1 d.).

Le grand duel des pivots entre Embiid, qui avait manqué les deux matchs précédents après son altercation avec Karl-Anthony Towns de Minnesota, et Rudy Gobert a tenu ses promesses. Le Camerounais a aligné 27 points, 16 rebonds, 3 assists et 2 contres alors que le Français finissait à 14 points, 16 rebonds, 3 assists, 3 interceptions, 1 contre. L’arrière du Jazz Donovan Mitchell (24 pts, 8 ast) a été le facteur déterminant car malgré un 4e quart en faveur des 76ers (22-31), Utah a conservé la victoire et son invincibilité à domicile (4 v.-0 d.). Philadelphie a en outre enregistré la blessure à l’épaule de son meneur Ben Simmons.

James Harden (36 pts, 13 ast, 3 stl, 3 blk) et Russell Westbrook (18 pts, 8 reb, 6 ast) ont surclassé les derniers finalistes du championnat de Golden State. Les Warriors (2 v.-6 d.), décimés par les blessures, peuvent déjà penser à la saison prochaine.

Orlando semble parti pour être dans le même cas. Le Magic, pourtant bien emmené par Nikola Vucevic (19 pts, 11 reb, 7 ast), a plié au final face à Luka Doncic. Le meilleur rookie de la saison dernière a encore réalisé un grand match (27 pts, 7 ast et 7 reb) malgré un manque d’adresse à 3 points (1 sur 7 aux tirs).