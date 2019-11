Netflix: nos 3 séries coups de cœur du moment

La série Living with Yourself propose une excellente variation sur le thème du clone. Netflix

Voici les 3 feuilletons que nous vous conseillons de découvrir de toute urgence sur la plate-forme de streaming.

La résistance contre Netflix s’organise. Apple TV+ depuis le 1er novembre. Disney+ dès le 12 novembre. HBO Max en mai 2020. Les concurrents se bousculent au portillon.

Histoire d’encaisser le choc, le leader mondial continue plus que jamais d’alimenter son catalogue. En ligne de mire: des mannes de séries exclusives et de séries récupérées auprès des chaînes partenaires.

Quantité n’est pas synonyme de qualité. Le bon côtoie le moins bon. Le flux tendu relègue parfois dans l’ombre des feuilletons qui valent le détour.

Vous cherchez des idées? Voici notre sélection de nos 3 séries coups de cœur du moment.

Living with Yourself

Comédie. 1 saison, 8 épisodes.

Le résumé. Miles (Paul Rudd) est un époux et un employé au bord de l’épuisement. Sur les conseils d’un collègue, il se rend dans un étrange centre de remise en forme. Le quadragénaire en ressort affublé d’un clone encombrant.

Notre avis. Il faut absolument passer le cap des deux premiers épisodes. Au-delà, la série révèle une étonnante finesse d’écriture et de mise en scène. Certaines séquences revisitent des scènes en adoptant le point de vue d’un autre personnage.

La méthode Kominsky

Comédie. 2 saisons, 16 épisodes.

Le résumé. Acteur à la gloire éphémère, Sandy Kominsky (Michael Douglas) anime des cours de comédie au sein de sa propre école. Le sexagénaire entretient des relations conflictuelles avec les femmes, sa fille et son vieil ami Norman (Alan Arkin).

Notre avis. La deuxième saison élève le niveau de son jeu. Alan Arkin (85 ans) hérite de scènes et de répliques hilarantes. Les excellents seconds rôles convoquent Jane Seymour (Docteur Quinn, femme médecin), Paul Reiser (Stranger Things) et Bob Odenkirk (Better Call Saul).

The Missing

Policier. 1 saison, 3 épisodes.

Le résumé. Diminué par les séquelles d’une tumeur au cerveau, l’ancien enquêteur Julien Baptiste (Tchéky Karyo) voit ses vacances familiales interrompues par un appel de détresse de la police locale. Son expertise est requise au moment de se pencher sur la disparition d’une jeune prostituée d’origine britannique.

Notre avis. Netflix récupère la série Baptiste de la BBC et présente ce spin-off comme la troisième saison de The Missing. Soit. Tchéky Karyo est convaincant et touchant dans le rôle de cet ancien policier diminué par la maladie. L’enquête est riche en rebondissements.