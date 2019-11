Des services bancaires toujours indisponibles chez Axa

Quelque 80.000 cartes bancaires Axa connaissent encore des problèmes d’accès à certains services bancaires ce mercredi.

Il est à nouveau possible d’effectuer des paiements en magasin et en ligne mais le home banking et le retrait d’argent aux automates d’Axa Banque restent indisponibles, précise un porte-parole.

Mardi, ces quelque 80.000 cartes de débit d’Axa avec une date de validité jusqu’à décembre étaient bloquées et leurs propriétaires ne pouvaient plus effectuer de paiements en magasin. En soirée, la banque avait indiqué que ces cartes seraient réactivées dans la nuit et à nouveau utilisables mercredi matin.

Mais des problèmes persistent encore. Les détenteurs de ces cartes n’ont pas accès au service de home banking et aux automates d’Axa. La banque leur conseille donc d’utiliser les applications Axa ou Itsme pour leurs opérations en ligne, ou de se rendre aux guichets.

«Nous avons bon espoir que ces problèmes seront résolus en cours de journée», ajoute un porte-parole.