Grève dans les administrations et hôpitaux publics bruxellois

«Le Gouvernement bruxellois continue à faire la sourde oreille»... Du coup, les travailleurs des 19 communes bruxelloises, des CPAS et des cinq hôpitaux publics Iris seront en grève ce jeudi.

Comme annoncé, les travailleurs des 19 communes bruxelloises, des CPAS et des cinq hôpitaux publics Iris seront en grève ce jeudi. Ils mèneront une action en front commun devant le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort dès 10h, annoncent les syndicats dans un communiqué ce mercredi.

Les organisations syndicales ont annoncé en septembre dernier un plan d’action pour les mois à venir afin d’obtenir des avancées barémiques et une amélioration des conditions de travail pour le personnel des administrations locales de la Région bruxelloise et des hôpitaux du réseau IRIS. Depuis, les syndicats ont multiplié les initiatives, avec des arrêts de travail tous les mardis notamment.

«L’avenir de ces travailleurs ne semble pas être une priorité, le Gouvernement bruxellois continue à faire la sourde oreille», déplorent le SLPF, la CGSP et la CSC Services publics dans un communiqué commun. C’est pourquoi ils veulent à nouveau faire entendre leurs revendications. Parmi celles-ci figurent, outre une amélioration générale des conditions de travail, une augmentation de 10% de tous les barèmes, la réduction collective du temps de travail avec maintien du salaire et embauche compensatoire et, pour les contractuels de la fonction publique, un second pilier de pensions d’au moins 6% de la masse salariale.

Le ministre bruxellois chargé des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt et le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort ont annoncé en octobre qu’ils recevront les organisations syndicales représentatives du personnel des pouvoirs locaux le 12 novembre prochain.