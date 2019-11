Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce mercredi

Les policiers manifestent à Liège: «Nous sommes là pour dire que ça suffit»; une bulle contre le harcèlement; la guerre aux rats dans les égouts... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mercredi 6 novembre.

1

VIDÉOS | Les policiers ont manifesté à Liège pour réclamer plus de moyens : «Nous sommes là pour dire que ça suffit»

Ils s’appelaient Primo, Lucile, Soraya, Amaury, Catherine, Salvatore et bien d‘autres encore. Ils étaient policiers et avaient pour mission de protéger leurs concitoyens. Ils et elles l’ont payé de leur vie.

Cette longue énumération de noms de ceux qui ne sont jamais revenus de leur service, c’est Thierry Belin, secrétaire national du SNPS (le Syndicat National du personnel de Police et de Sécurité) qui l’a prononcée pendant son discours devant les nombreux policiers venus à Liège pour réclamer plus de moyens, plus de sécurité, pour les services de police du pays.

Les mines sont sombres et les policiers sont unis, Flamands, Bruxellois, Wallons, pour réclamer une réaction du monde politique. Mais avec un gouvernement en affaires courantes, nul n’y croit vraiment.

Thierry Belin enfonce le clou: «La police fédérale est en situation de faillite virtuelle et se repose sur les polices communales».

+ À DÉCOUVRIR ICI

2

Harcèlement scolaire: une bulle d’expression à l’école

Lundi, une drôle de bulle a été installée dans la cour de l’Athénée Royal René Magritte à Lessines. De retour de vacances, les élèves avaient de quoi être intrigués. En effet, tous ignoraient que le premier degré allait participer à une expérience innovante autour du harcèlement scolaire et plus particulièrement du cyber-harcèlement.

+ «C’est une problématique sur laquelle nous travaillons beaucoup avec les parents et les jeunes»

3

À la découverte du vestiaire du PSG, «le plus beau du monde»

Le vestiaire du PSG serait le plus beau du monde, selon une récente étude néerlandaise. Un lieu secret où les joueurs sont chouchoutés, ce qui n’exclut pas une bonne engueulade de temps en temps.

+ À DÉCOUVRIR ICI

4

Débrider le moteur d'un vélo à assistance électrique, c’est à vos risques

Limitée à 25 km/h, l’assistance électrique (VAE) peut être débridée pour quasi doubler la vitesse.

Quels risques?

+ À DÉCOUVRIR ICI

5

La guerre aux rats dans les égouts

Des appâts empoisonnés sont placés dans les égouts de Huy et le long des ruisseaux pour lutter contre la prolifération des rats.

Reportage auprès d'Arnaud Massart, employé pour la SPRL hannutoise Insectira qui a remporté le marché public, et Alain Simits, un ouvrier communal qui connaît bien le réseau des égouts locaux.

+ «Dans le centre-ville, on place des blocs tous les 100 mètres»

6

«Les centres commerciaux doivent devenir des mutants»

«On ne pourra plus longtemps inciter les gens à sortir de Bruxelles»: c’est le sentiment du designer Patrick Glauden. Son agence bruxelloise a aménagé plusieurs shoppings, dont City 2. L’homme a donc un regard autorisé sur le devenir des centres commerciaux «en proie à des secousses terribles».

Ses maîtres mots: «mutation» et «convivialité».

Interview.

+ À DÉCOUVRIR ICI

7

Pour en finir avec les arnaques

«Les Pigeons» de Benjamin Maréchal s’offrent une soirée en prime pour s’attaquer aux arnaques.

Et il y a du boulot…

+ À DÉCOUVRIR ICI

8

Au lieu de la prime de naissance, la Commune offre une draisienne

L’échevine de l’Enfance de la commune de Crisnée, Myriam Tombeur, peut se targuer d’avoir eu une bien bonne idée. Plutôt que de remettre la traditionnelle prime de naissance de 75€ aux parents des 44 enfants nés en 2017 et en 2018, elle a opté pour un cadeau destiné aux bambins. Et pas n’importe lequel: une draisienne (du nom de ce petit vélo à deux roues sans pédales) personnalisée ainsi qu’un casque ont été remis à chaque enfant. Avec un double objectif.

+ À DÉCOUVRIR ICI

9

Goldman Mania: tournent les violons

Cover-band de Jean-Jacques Goldman, le groupe liégeois Goldman Mania mène une tournée dans toute la Wallonie.

+ À DÉCOUVRIR ICI

10

Voile: nouveau défi pour les géants des mers

Alors que la Transat Jacques Vabre, course en duos partie le 27 octobre du Havre (pour Salvador de Bahia) bat son plein et que les petits monocoques de 6m50 de la Mini-Transat en solitaire en seront ce mercredi à leur 4e jour de course entre Las Palmas de Gran Canaria et La Martinique (avec trois Belges engagés, Thibault Raymakers, Albert Lagneaux et Marie-Amélie Lenaerts), une troisième épreuve d’envergure des courses au large a débuté, hier. Et d’envergure, il est réellement question avec cette «Brest Atlantiques», réservée aux multicoques Ultim, soit les plus grands voiliers de course au monde.

+ À DÉCOUVRIR ICI