VIDÉO | «J’ai mangé vos bonbons d’Halloween», la blague qui fait (toujours) marrer le web

Pour la 9e année d’affilée, l’humoriste et animateur américain Jimmy Kimmel a piégé quelques enfants en demandant à leurs parents de leur annoncer qu’ils avaient mangé tous leurs bonbons d’Halloween.

Les années passent mais personne ne se lasse de la blague imaginée par Jimmy Kimmel. Pour la 9e fois, la star du «Jimmy Kimmel Live!» a invité les téléspectateurs de la chaîne ABC à filmer la réaction de leurs enfants après qu’ils leur aient annoncé qu’ils avaient mangé leurs bonbons d’Halloween.

Et comme d’habitude, les cris, les pleurs et... les pardons des plus petits ont ému le web.