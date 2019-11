Une ado victime d’une grave intoxication au CO à Schaerbeek, une maman et son bébé hospitalisés

Intoxication au monoxyde de carbone (CO) à Schaerbeek: une adolescente a été emmenée à l’hôpital dans un état grave. Une mère et son bébé ont également dû être hospitalisés.

Une fille de 14 ans a été emmenée à l’hôpital dans un état grave ce mardi soir après avoir respiré du monoxyde de carbone (CO) dans un logement de l’avenue Dailly à Schaerbeek. Quatre autres personnes, dont une mère et son bébé, ont également dû être hospitalisées mais leur situation est moins préoccupante, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

Les services de secours ont été appelés vers 21h15 pour une adolescente qui avait fait un malaise dans une salle de bains. Ils ont tout de suite suspecté une intoxication au monoxyde de carbone et ont pris les moyens nécessaires.

Sur place, les ambulanciers ont retrouvé la victime inanimée dans la salle de bains, entourée de ses parents et de deux voisines. Les pompiers ont constaté une forte teneur (0,12%) en CO dans la pièce. Une exposition durant une heure à une telle concentration peut provoquer la mort. Toutes les personnes présentes dans l’habitation ont été évacuées et le bâtiment a été aéré.

Les résidents ont été examinés sur place. Trois ont pu être soignés sur les lieux alors que l’adolescente, ses parents et une mère et son bébé ont été admis en milieu hospitalier.