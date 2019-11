Suspension avec sursis pour Diagne (Charleroi), qui pourra jouer contre Eupen

Charleroi pourra aligner Modou Diagne lors de la venue d’Eupen samedi. La Commission des litiges de l’Union belge de football (URBSFA) a infligé au milieu sénégalais un match de suspension avec sursis et une amende de 500€.

Diagne a reçu un carton rouge contre Ostende (0-1) pour avoir interrompu une action adverse en jouant volontairement le ballon des mains. Le procureur fédéral Kris Wagner a réclamé un match de suspension et une amende de 1 000€.

Les Carolos n’ont pas accepté cette proposition et ont comparu devant la commission des litiges mardi. Diagne pense que le carton rouge est très sévère, car il y avait encore deux coéquipiers dans la surface et l’adversaire était encore loin du but. Le Sénégalais ayant encore un casier judiciaire quasi vierge, la commission des litiges n’a retenu qu’une suspension conditionnelle et une amende effective de 500€.