Hamois: plusieurs semaines de travaux sur la N4

Un nouveau chantier a débuté ce mardi 5 novembre sur la N4 dans la commune de Hamois.

Ces travaux se déroulent dans les deux sens de circulation sur un tronçon de 5 kilomètres entre Emptinne et Natoye. Ils consistent à effectuer une réfection localisée du revêtement et à procéder au curage des avaloirs. Pendant toute la durée du chantier, la circulation est réduite à une seule voie dans chaque sens et la vitesse sera limitée à 70 km/h.

Les travaux devraient être terminés pour la fin du mois de novembre, si les conditions météorologiques sont favorables.

Ces travaux sont financés par la société de financement publiqu Sofico et réalisés par le Service public de Wallonie (SPW) Mobilité et Infrastructures.