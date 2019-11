Nicolas Bedos, Costa-Gavras, Roland Emmerich et Christian Volkman sont au menu de ce mercredi. -

Un voyage dans le temps, des barbus, le Sénat américain, Yanis Varoufakis, une panne de courant, un bonnet, un chien et même une main orpheline: il y a tout cela, et bien plus encore, dans toutes les sorties cinéma de ce mercredi 6 novembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

La belle époque

Comédie dramatique de Nicolas Bedos. Avec Daniel Auteuil, Fanny Ardant et Guillaume Canet. Durée: 1 h 55.

Ce que ça raconte

La vie n’a plus aucune saveur pour Victor. Sa femme, surtout, est devenue aussi aimable qu’une maladie vénérienne. Quand on lui propose de revivre leur première rencontre, il saute à pieds joints dans ce passé recomposé.

Ce qu’on en pense

La plume aiguisée de Nicolas Bedos fait à nouveau des étincelles. Le cynisme des dialogues du début laisse place à un foisonnement d’idées aussi créatives qu’intelligentes. Il est prometteur, ce petit. Qui ne l’est plus.

La critique complète

The Report

Thriller de Scott Z. Burns. Avec Adam Driver, Annette Bening et Jon Hamm. Durée: 2 h.

Ce que ça raconte

Après le 11 septembre, la CIA a obtenu le champ libre pour arracher des informations aux présumés terroristes. De la torture? meuh, non. Juste des méthodes très très persuasives révélées par un rapport de 500 pages.

Ce qu’on en pense

The Report s’inscrit dans la lignée des Hommes du président, ces films qui lèvent un coin du voile sur les pratiques des dirigeants attentionnés. On vit dans un monde merveilleux… ou pas. Disponible dès le 29/11 sur Amazon Prime, qui produit la chose.

La critique complète

Adults in the room

Drame de Costa-Gavras. Avec Christos Loulis et Valeria Golino. Durée: 2 h 04.

Ce que ça raconte

De la joie de l’élection de Syriza, au désespoir face à l’intransigeance de l’Europe: récit de l’intérieur des six mois de Yanis Varoufakis en tant que Ministre des Finances, dans la Grèce de 2015 ravagée par l’austérité.

Ce qu’on en pense

Le toujours engagé Costa-Gavras trouve dans le livre de Varoufakis l’écrin idéal pour raconter la tragédie de la crise grecque. Le résultat est un thriller politique inégal, accablant pour l’Europe, aussi captivant que désespérant.

La critique complète

L’interview de Costa-Gavras

The Room

Thriller fantastique de Christian Volckman. Avec Olga Kurylenko et Kevin Janssens. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Matt et Kate s’installent dans une grande maison isolée où l’électricité disjoncte et dont une pièce leur offre tous les objets dont ils rêvent.

Ce qu’on en pense

C’est bien ficelé cette histoire de fils électriques! Sauf que, même si les codes du thriller fantastique sont amenés comme il faut, le récit est quant à lui truffé de ringardises.

La critique complète

Midway

Film de guerre de Roland Emmerich. Avec Ed Skrein. Durée: 2 h 19.

Ce que ça raconte

Après l’hécatombe de Pearl Harbor, les valeureux soldats américains se vengeront lors de la bataille de Midway.

Ce qu’on en pense

Glorification à sens unique et un peu bourrine, qui tient plus d’un touché-coulé géant que d’un film de guerre à l’ancienne.

Fritzi – Histoire d’une Révolution

Film d’animation de Ralf Kukula & Matthias Bruhn. Durée: 1 h 26.

Ce que ça raconte

Été 1989. Fritzi, qui vit en RDA, accepte de s’occuper de Spoutnik, le chien de Sophie, pendant les vacances que celle-ci doit passer en Hongrie avec sa mère. Mais il s’avère vite qu’elles ont fui le pays. Fritzi entreprend alors de rendre son chien à son amie…

Ce qu’on en pense

Un joli film d’animation historique, bourré d’une belle ambition, mais qui souffre d’un manque cruel de contextualisation historique.

Place des victoires

Comédie dramatique de Yoann Guillouzouic. Avec Guillaume De Tonquédec. Durée: 1 h 43.

Ce que ça raconte

Un paumé se prend d’affection pour le gamin des rues qui lui vole son téléphone. Il l’héberge et ils deviennent meilleurs copains.

Ce qu’on en pense

Encore un machin soi-disant pétri de bonnes intentions qui ne fait que rajouter une couche aux clichés puants véhiculés sur les Roms. Aucun intérêt.

J’ai perdu mon corps

Film d’animation de Jérémy Clapin. Durée: 1 h 21.

Ce que ça raconte

Dans Paris, une main se promène à la recherche de son corps. Celui d’un jeune livreur de pizza qui se cherche, puis trouve l’amour dans le couloir d’un immeuble.

Ce qu’on en pense

Joli film d’animation qui vaut surtout pour l’originalité de sa narration. Pour adultes, à moins que vos enfants apprécient les mains qui rampent toutes seules façon Famille Adams.

Et puis nous danserons

Romance dramatique de Levan Akin Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

Portrait intime d’un jeune danseur géorgien tombant amoureux de son rival.

Ce qu’on en pense

On dit dans les couloirs que c’est l’un des plus beaux films de l’année. Le film s’empare avec douceur et passion de la question de l’identité culturelle.

Martin Eden

Drame de Pietro Marcello. Avec Luca Marinelli, Jessica Cressy et Carlo Cecchi. Durée: 2 h 08.

Ce que ça raconte

Un jeune homme du milieu ouvrier tombe amoureux d’une bourgeoise cultivée. De quoi le motiver à se plonger dans les livres, même si leurs deux mondes semblent incompatibles en ce début de XXe siècle.

Ce qu’on en pense

Cette histoire d’amour impossible brasse des thèmes aussi variés que les luttes ouvrières et la quête de soi. C’est poétique mais qu’est-ce que ça traîne.

Retour à Zombieland

Comédie d’horreur de Ruben Fleischer. Avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg et Abigail Breslin. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

En dix ans, les zombies ont «progressé». Nos quatre tueurs vont, eux aussi, devoir s’adapter.

Ce qu’on en pense

On ne va pas se mentir: on ne l’a pas (encore) vu. Mais on vous tape tout de même la bande-annonce, puisqu’il sort bien ce mercredi…