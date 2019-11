Fin de l’aventure entre le Spirou de Charleroi et Chris Tawiah

En grande difficulté en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket, avec un bilan de cinq défaites en autant de rencontres, le Spirou de Charleroi a décidé d’opérer à quelques changements. Le club vient en effet de se séparer officiellement de son pivot britannique Chris Tawiah.

«Le Spirou Basket et Chris Tawiah ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration. Le club tient à remercier Chris pour son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière», explique le club sur son site internet. L’ancien pivot carolo tournait à 4,4 points et 2 rebonds par match en moyenne.

Ce départ fait suite à l’arrivée de Khalid Boukichou, le pivot de l’équipe nationale belge, qui était libre de tout contrat et qui s’est engagé ce dimanche pour deux saisons avec les Carolos. Ce dernier effectuera ses grands débuts avec le Spirou de Charleroi samedi prochain, en déplacement à Louvain, à l’occasion de la huitième journée de championnat en Euromillions Basket League.