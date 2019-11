Bob et Bobette à la recherche du maître flamand Jan van Eyck pour leurs 75 ans

Pour leur 75e anniversaire, l’an prochain, Bob et Bobette remonteront le temps pour de nouvelles aventures afin de partir à la recherche du maître flamand Jan van Eyck.

L’album intitulé «Le van Eyck volatilisé» cadre parfaitement avec le thème de l’année de la ville de Gand qui célèbrera en 2020 le peintre de la renaissance flamande. Les premières aventures des jeunes héros de Willy Vandersteen (1913-1990) sont sorties dans la presse quotidienne flamande en 1945. Elles se caractérisent par une production prolifique qui s’est poursuivie à un rythme soutenu après la mort de l’auteur. Près de 350 albums ont déjà été publiés.

Les héros seront catapultés au 15e siècle. L’histoire commence lorsque Philippe Le Bon demande à Jan van Eyck de dresser le portrait de sa future épouse Isabelle de Portugal.

Le scénariste Peter Van Gucht s’est particulièrement inspiré du travail méconnu de détective de l’artiste, explique-t-il. «Lorsqu’il est devenu clair que nous allions faire un album sur van Eyck, je me suis documenté. Il s’est avéré qu’il avait dessiné certains paysages à des fins militaires lors de ses voyages à l’étranger. Il était en quelque sorte aussi un agent secret.»

C’est ce point de départ qui a lancé l’histoire. «Il y a un certain nombre de références à ses peintures dans l’album mais également beaucoup de clins d’œil dans le texte», détaille également le dessinateur Luc Morjeau.

Ce n’est pas la première fois que Bob et Bobette côtoient les maîtres flamands. Peter Paul Rubens était ainsi central dans «La rapin de Rubens» (1976) tandis que Pieter Brueghel l’Ancien tenait le rôle principal dans «Margot la folle» (1966).

La nouvelle bande dessinée paraîtra le 12 février 2020.

Par ailleurs, ce mercredi, sort le troisième album hommage à la série Bob et Bobette, dont le scénario et le dessin ont été confiés à un tandem français: Zidrou et Krings. Les éditions Standaard avaient lancé début 2018 cette série hommage. Les auteurs retenus y revisitent librement la série phare de Willy Vandersteen. Dans le troisième album, Zidrou et Krings évoquent «la belgitude démente de Willy Vandersteen qu’Hergé qualifia un jour de ‘Breughel de la bande dessinée’«, explique Viviane Vandeninden, chargée de la promotion de cette série hommage.