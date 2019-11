La caisse bruxelloise d’allocations familiales naîtra en janvier: elle s’appellera Famiris

Famiris deviendra en janvier la caisse d’allocations familiales publique bruxelloise. Une campagne est lancée pour la faire connaître.

L’agence fédérale pour les allocations familiales Famifed a donné mardi le coup d’envoi d’une campagne de communication pour faire connaître Famiris, celle qui lui succédera, à Bruxelles, en tant que caisse d’allocations familiales publique dès le 1er janvier prochain.

Au-delà d’une présentation du site web et du logo de la nouvelle venue, Tania Dekens, administratrice générale de Famifed, a activé officiellement le dispositif d’affichage tous azimuts dans le métro et sur l’espace public ainsi que le concours organisé via les réseaux sociaux. L’objectif est de faire connaître Famiris auprès des familles bruxelloises.

L’événement a eu lieu au siège de Famifed, en présence des ministres bruxellois en charge des Allocations familiales, Bernard Clerfayt (DéFI) et Sven Gatz (Open Vld).

Selon Tania Dekens, Famiris bénéficiera de l’expérience des équipes de Famifed.

107.000 enfants

La caisse publique d’allocations familiales traite à elle seule un tiers des dossiers d’allocations familiales dans la capitale, soit ceux de 107.000 enfants sur un total de 316.000. En 2018, 99% des ménages affiliés à l’agence fédérale pour les allocations familiales ont reçu les allocations à la date du paiement fixé. Cela représente près de 5,4 millions de paiements.

La Région bruxelloise a mis à profit le transfert des allocations familiales décidé lors de la dernière phase de réforme de l’État pour adapter le dispositif à la réalité sociologique de la capitale.

MM. Clerfayt et Gatz ont ainsi retracé les grandes lignes du nouveau dispositif vers lequel on basculera complètement en janvier prochain après l’avoir testé au niveau des versements par les caisses d’allocations publique (Famiris) et privées (Parentia, KidsLife, Brussels Family et Infino), jusqu’ici sans problème.

Alors que dans les autres régions, le nouveau modèle ne s’applique qu’aux enfants à naître, tout le monde disposera du même montant par enfant, à Bruxelles: 150 euros de base plus des suppléments lorsque le ménage dispose de moins de 45.000 euros de revenus annuels, et davantage encore si ces revenus ne dépassent pas 31.000 euros. C’est cumulable avec un supplément accordé lorsque l’enfant vit dans une famille monoparentale). Chaque enfant aura le même droit, quelle que soit sa place dans la fratrie.

Chaque ménage a la garantie qu’il ne perdra pas par rapport à l’ancien système.

Les premiers versements d’allocations via le nouveau dispositif bruxellois seront ceux du mois de février.