Les policiers manifesteront leur ras-le-bol à Liège

Ce mercredi, un petit millier de policiers sont attendus à Liège afin de protester contre les violences commises à leur égard. Ils réclament des sanctions plus lourdes.

Marre! Ils ont en marre les policiers et ils le feront savoir ce mercredi à Liège sur la place Saint-Lambert. Un rassemblement qui se déroulera en marge de l’audience devant le tribunal correctionnel relative aux faits de la fusillade de Tiège (Jalhay) survenue en octobre 2018. Deux policiers avaient été blessés à la Kalachnikov lors d’échanges de tirs avec des malfrats en fuite.

Des faits graves qui ne sont pas isolés surtout en province de Liège ces dernières années. Souvenez-vous, il y a tout juste deux mois, Maxime Pans, un policier avait été grièvement blessé par balle lors d’une intervention à Jupille.

«La police liégeoise a payé un lourd tribut ces dernières années avec les décès de trois collègues: deux policières, le 29 mai 2018 à Liège ainsi que celui d’Amaury Delrez, le 26 août 2018 à Spa» explique Fabrice Discry délégué permanent du SNPS (Syndicat national du personnel de police et de sécurité).

Insultes, rebellions, le quotidien des policiers a changé avec la société. «Aujourd’hui la peur du gendarme n’existe plus, la société a changé. Les insultes sont devenues des agressions physiques. Chaque jour, les hommes partent au boulot avec la boule au ventre. Il faut que les choses changent! Nous passons notre vie à protéger les gens et nous sommes la cible de certains.»

Des sanctions plus lourdes et effectives

C’est pourquoi le rassemblement de mercredi se déroulera en deux temps. «Nous rendrons un hommage aux collègues abattus l’an dernier à Liège et Spa, ainsi qu’à Maxime qui lutte pour sa vie. Mais nous demanderons surtout des peines exemplaires et incompressibles en cas de violence à l’égard des policiers. La libération en juin dernier d’un des meurtriers de Kitty Van Nieuwenhuysen a été un très mauvais signal à la population. La tolérance zéro pour les meurtriers de policiers doit être de mise et immédiate afin de contrer le sentiment d’impunité de certains. »

Mais Fabrice Discry ne veut surtout pas faire le procès de la Justice pour autant. Selon lui, c’est toute la chaîne pénale qui est en manque de moyens. Et ce message, il compte bien le faire entendre au gouvernement fédéral qui est en affaires courantes.

«Nous avons besoin de moyens financiers et humains mais nous ne sommes pas les seuls. Nous avons marre des économies dans les services publics en général et dans la police et la justice en particulier. », insiste Fabrice Discry.

À cette action du SNPS, intitulée «Touche pas à mon flic», se joignent la CSC Services publics et la CGSP. «La première mesure à prendre est de faire en sorte qu’il y ait des policiers en suffisance. Alors qu’il manque plus de 3.000 policiers sur l’ensemble du pays, le budget annuel prévoit 800 policiers par an, parfois avec un petit boni. Ce n’est pas cela qui va remédier à ce manque récurrent. Il faut une véritable politique d’engagements et de moyens» souligne Raoul Moulin, secrétaire coordinateur police à la CSC Services Publics.