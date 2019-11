Ce mardi, Sophie Agapitos a annoncé sa démission au sein du conseil communal d’Orp-Jauche. Elle ne siégera plus sur les bancs de l’opposition Pacte, liste qu’elle avait lancée avec Nathalie Xhonneux et qui compte quatre mandataires. Elle aura siégé sept ans au sein de cette assemblée, pour Écolo et Pacte.