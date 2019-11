Liège-Bastogne-Liège: Alexandr Vinokourov et Alexandr Kolobnev acquittés des faits de corruption

Suspectés dans le cadre de la victoire de la course Liège-Bastogne-Liège en 2010, Alexandr Vinokourov et Alexandr Kolobnev ont été acquittés des faits de corruption.

Les anciens coureurs cyclistes Alexandr Vinokourov et Alexandr Kolobnev ont été acquittés ce mardi par le tribunal correctionnel de Liège des faits de corruption dont ils étaient suspectés dans le cadre de la course Liège-Bastogne-Liège en 2010. L’analyse du tribunal démontre l’inexistence de preuves probantes contre les deux anciens coureurs cyclistes.

Le Kazakh Alexandr Vinokourov et le Russe Alexandr Kolobnev étaient suspectés de s’être arrangés alors qu’ils étaient tous deux en tête de la Doyenne, le 25 avril 2010, à quelques centaines de mètres de l’arrivée à Ans. Alexandr Vinokourov aurait acheté son succès à Alexandr Kolobnev et lui aurait offert 150.000 euros pour qu’il ne lui dispute pas le sprint final.

Dans son jugement, le juge a d’abord souligné le dépassement du délai raisonnable dans lequel devaient être jugés les deux prévenus. Le tribunal a surtout analysé les trois points sur lesquels reposaient les accusations.

Le ministère public soutenait que les images enregistrées du final permettaient d’accréditer la thèse d’un arrangement entre les deux coureurs, avec une attaque de Vinokourov non suivie par Kolobnev. Tout en soulignant que la justice n’a recouru à aucun expert sportif, le juge constate que les deux coureurs ont effectué les 17 derniers kilomètres ensemble. Mais on ne voit pas de manière évidente que Kolobnev a arrêté de lutter pour la victoire. Le déroulement de la course visible sur les images ne permet pas de déduire un fait de corruption entre les deux hommes.

L’enquête se basait sur des échanges d’e-mails entre les deux cyclistes. Le tribunal n’a pas pu faire abstraction d’une procédure judiciaire qui existe en France concernant le piratage de la boîte e-mail de Vinokourov. Une thèse évoque des accès frauduleux réalisés par un ancien membre de l’équipe Astana qui aurait visé la place de directeur général à la place de Vinokourov. Des éléments de l’enquête française n’ont pas été communiqués à la Belgique tandis que l’authenticité des e-mails n’est pas prouvée.

Le parquet s’appuyait aussi sur des mouvements financiers entre les deux coureurs, avec des versements de 100.000 et 50.000 euros effectués en juillet et décembre 2010. Mais l’analyse du tribunal démontre qu’il y a eu des prêts et investissements entre les deux coureurs. Certains prêts se sont mués en investissements. D’autres ont été remboursés. Les explications des deux coureurs, qui n’ont pas varié depuis le début de l’enquête, ne sont pas invraisemblables. Les prévenus se connaissaient et pouvaient s’aider sur le plan financier, conformément à certaines habitudes existant entre Russes.

Le tribunal a donc considéré qu’il ne pouvait être tiré d’élément probatoire des trois éléments sur lesquels reposaient les accusations et a acquitté Alexandr Vinokourov et Alexandr Kolobnev.