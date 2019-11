Kimberley à la recherche du doudou de son enfance, volé

Une jeune jodoignoise, Kimberley Jacquemijns, vient de lancer un appel pour tenter de retrouver son ancien… doudou, volé le 23 octobre avec d’autres affaires qui se trouvaient dans une camionnette.

Le vol a eu lieu alors que la jeune femme effectuait une tournée dans le cadre de son travail. Ses papiers, son portefeuille et sa carte de banque ont été volés, ainsi que ce doudou. «C’était mon doudou quand j’étais petite. Puis, quand j’ai quitté la maison, ma grand-mère l’a pris avec elle, elle ne l’a jamais quitté et l’a tenu entre ses mains jusqu’à son dernier souffle, il y a un peu plus d’un an et demi».

Au décès de sa grand-mère, Kimberley a récupéré la poupée et ne l’a plus jamais quittée. Jusqu’au 23 octobre dernier. «C’est peut-être ça qui a causé ma perte: l’avoir toujours avec moi. J’avais une relation très forte avec ma grand-mère, je ne l’explique pas et c’est aussi pourquoi ce doudou est important à mes yeux.»

Le vol a donc été commis lors de sa tournée entre Jodoigne, Éghezée et Namur. «On a déjà analysé les caméras de surveillance sur Jodoigne et Éghezée et on n’a rien vu. Il ne reste donc plus que Namur mais pour le moment, je n’ai pas de nouvelle…»